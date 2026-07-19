Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Tolga diventerà sempre più cattivo, arrivando ad organizzare una vendetta che avrà spiacevoli conseguenze per Orhan.

Tolga mette Asiye e Aybike in pericolo

Tutto inizierà quando Tolga metterà Asiye e Aybike in grande pericolo. Il giovane farà credere alle due ragazze di essere state prese come cameriere di una festa private. Le due cugine appena arrivate a bordo piscina troveranno alcuni uomini che le faranno delle avance. Asiye cercherà di difendersi ma strattonata cadrà a terra sbattendo la testa sul ciglio della piscina dove perderà molto sangue.

La ragazza riprenderà i sensi in breve tempo e deciderà di tenere la bocca cucita coi fratelli Omer e Kadir. Ma Asiye cambierà presto idea quando Tolga farà girare una sua foto con Alper all'interno del collegio.

Orhan perde l'uso delle gambe

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Omer e Kadir riusciranno a filmare Tolga mentre confesserà quanto fatto ai danni di Asiye e Aybike. Doruk, Ogulcan insieme ai fratelli Eren proietteranno il video nell'adrone del collegio mettendo Tolga in una posizione scomoda nei confronti del dispotico padre. Quest'ultimo deciderà di ritirarlo dal collegio prima di drastici provvedimenti da parte del direttore.

Ma Tolga non si arrenderà e per questo organizzerà una vendetta, contando sulla amicizia Berk.

Il giovane apprenderà che quest'ultimo sta organizzando uno spettacolo dove utilizzerà una pistola finta. Tolga, a questo punto, sostituirà l'arma con una vera intestata al padre. Dopodiché il ragazzo tramortirà Berk e lo rinchiuderà nello stanzino affinché non dia l'allarme. Berk sarà salvato dall'intervento di una bidella. Il giovane tratto in saldo darà l'allarme a Orhan che impedirà ad Omer di sparare a Doruk. L'uomo si prenderà il colpo destinato a quest'ultimo durante il parapiglia. Orhan riuscirà a salvarsi dopo una delicata operazione dove perderà l'uso delle gambe e probabilmente rimarrà in carrozzina a vita.

Omer è il figlio biologico di Suzan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda su Canale 5, Omer ha iniziato a lavorare in un negozio di cellulari, guadagnandosi la fiducia del capo.

Ogulcan ha scoperto che il ragazzo è il figlio di Suzan dopo aver udito una conversazione dei suoi genitori. Suzan ha offerto dei soldi a Kadir per mantenere il segreto. Il giovane ha promesso di non raccontare nulla per il bene del fratello senza volere nulla in cambio. Omer ha cercato goffamente di avvicinarsi ad Asiye che però è apparsa sempre più presa da Doruk.