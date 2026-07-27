Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia raccontano che Orhan riceverà una drammatica telefonata dalla polizia. L'uomo scoprirà che sua moglie Sengul è venuta a mancare in seguito ad un drammatico incidente stradale.

Sengul informa Aybike del suo ritorno ad Istanbul

Tutto inizierà quando Sengul invierà un video-messaggio alla figlia Aybike, informandola che tornerà ad Istanbul tra pochi giorni. Nel frattempo, gli studenti organizzeranno un evento di solidarietà in cui verranno venduti oggetti di seconda mano per raccogliere fondi per i più bisognosi.

Ma mentre il mercato sarà in procinto d'iniziare, Tolga riceverà una chiamata da parte di Akif in pieno attacco di panico che gli chiederà di non vendere alcuni cuscini, sostenendo di esserci molto legato. Il pubblico scoprirà che l'imprenditore ha trovato un orsacchiotto pieno di banconote in casa di Tolga e ha deciso di nasconderle all'interno delle federe dei cuscini. Nonostante la telefonata, Yasmin venderà i cuscini a Sevval, tanto da scatenare la reazione di Akif, che arrivato all'evento avrà un attacco di rabbia davanti a tutti

Tutto per la mia famiglia anticipazioni: la polizia informa Orhan che Sengul è morta

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia rivelano che Tolga e Ogulcan capiranno che l'orsacchiotto con all'interno i soldi di Akif è finito nelle mani di Sevval.

I due correranno a casa della donna dove apprenderanno che ha venduto il peluche alla sua governante Sado, che trovati i soldi si dileguerà a bordo di un taxi. Akif insieme a Tolga e Ogulcan inizieranno a pedinare la ladra fino ad uno stabile abbandonato dove daranno vita con lei ad una colluttazione. Tornati a casa, Ogulcan ed i suoi amici racconteranno a Orhan l'accaduto. Sarà in questa circostanza che lo zio di Kadir riceverà una telefonata dalla polizia che lo informerà che Sengul è morta dopo che l'autobus con cui stava tornando a Istanbul è precipitato da un ponte. La notizia lascerà Orhan e i suoi figli devastati, mentre Omer e Asiye cercheranno di consolare i cugini.

Akif ha fermato l'espulsione di Omer

Nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda a fine luglio in televisione, la notizia dell'aggressione ai danni di Harika è circolata velocemente nei corridoi del collegio. Omer ha perso il lavoro come tutor ed ha rischiato di essere espulso dalla scuola. Harika ha convinto Suzan ad organizzare un consiglio studentesco per cercare di allontanare il fratellastro dalla scuola. Il piano della ragazza non ha avuto successo poiché Akif ha preso le difese di Omer, permettendogli di rimanere. Infine Aybike ha convinto Asiye ad accettare il lavoro come cameriera.