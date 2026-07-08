Nei nuovi episodi della soap turca Tutto per la mia famiglia, Orhan Eren (Cüneyt Mete) e la moglie Sengul Aslan (Fadik Sevin Atasoy) entreranno in crisi. Dopo aver litigato di nuovo con il marito, quest’ultima si allontanerà dal tetto coniugale di sua volontà.

Sengul fa un test di DNA al nipote di nascosto

Sengul scoprirà che Omer non è figlio dei suoi defunti cognati Veli e Hatice, ascoltando per caso una conversazione tra il marito Orhan e il nipote Kadir. Dopo aver sottoposto Omer a un test di DNA in segreto, Sengul avrà la conferma che non è suo nipote, così si confiderà con Suzan, la quale sceglierà di restare in silenzio per non far infuriare la figlia Harika.

L’atteggiamento di Sengul finirà per infastidire suo marito Orhan, che minaccerà addirittura di divorziare.

Akif annuncia che Omer è figlio di Suzan, Orhan furioso con la moglie

Nonostante ciò, Sengul continuerà a far sapere in giro che Omer è stato abbandonato dalla sua vera madre Suzan dopo la nascita. Appena scoprirà la verità, Nebahat parlerà della faccenda anche con suo marito Akif, il quale coglierà l’occasione per vendicarsi della sua ex amante Suzan, decisa a cacciarlo dall’azienda. In particolare, Akif annuncerà che Omer è figlio di Suzan nel corso di una festa benefica.

La reazione di Orhan sarà durissima, quando sua moglie Sengul gli dirà di essere stata lei a svelare il segreto di Suzan a Akif.

Appena suo marito le ribadirà di voler mettere fine al loro matrimonio, Sengul se ne andrà via di casa e si farà ospitare dai coniugi Atakul. La donna però, non avrà intenzione di stare lontana dalla sua famiglia per molto tempo, visto che aspetterà che i suoi figli Oğulcan e Aybike le chiedano di ritornare.

Riepilogo: Sengul e Orhan hanno discusso a causa dei fratelli Eren

Nelle puntate già trasmesse su Canale 5, i fratelli Eren, sono stati accolti da loro zio Orhan a seguito della morte dei loro genitori Hatice e Veli. Sengul non ha tollerato la presenza dei nipoti, a causa della preoccupante situazione economica della famiglia. Durante una cena, Sengul e il marito Orhan hanno avuto una discussione molto accesa. Nello specifico, la donna ha fatto capire di essere pronta ad andarsene via di casa, appena suo marito ha preso nuovamente le difese dei suoi parenti.