Le trame delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Sengul scoprirà di essere in attesa di un bambino dopo aver accusato uno svenimento. Omer, Asiye e Emel, invece, apprenderanno di aver ereditato una villa di lusso.

Sengul scopre di essere incinta

Omer, Asiye ed Emel dovranno fare i conti con una brutta scoperta quando apprenderanno che Sengul li ha sfrattati dal suo pollaio. I tre scopriranno che la zia ha comprato l'intera proprietà coi soldi chiesti a Nebahat. La donna inviterà i nipoti ad andarsene, lasciandoli letteralmente per strada.

Aybike e Ogulcan appariranno senza parole dopo aver appreso la decisione della loro madre. Ma i due ragazzi non riusciranno a far cambiare idea a Sengul, la quale vorrà usare i nipoti per vendicarsi di Orhan. La donna andrà incontro ad una brutta sorpresa quando troverà l'uomo e Gonul all'interno dell'abitazione. Stupore che aumenterà alla scoperta che i due intendono contrarre matrimonio. Sengul accuserà un attacco di panico, che la farà svenire. Una volta in ospedale, la donna scoprirà di essere incinta di 12 settimane.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia: Sevgi lascia la sua villa ad Omer, Asiye e Emel

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Omer, Asiye e Emel si recheranno in ospedale per fare visita alla signora Sevgi dove scopriranno che è stata dimessa.

I tre, a questo punto, trascorreranno la notte nel parco dopo essere stati cacciati da Sengul.

Il giorno seguente, gli Eren si metteranno in contatto con Ismail, che arriverà a prenderli a bordo di un auto di lusso. L'uomo informerà i tre che Sevgi è partita per l'estero ma ha lasciato loro un regalo. Ismail accompagnerà Omer, Asiye e Emel in una grande villa, spiegandoli che si tratta della proprietà della sua padrona. In questa circostanza, i tre scopriranno che Sevgi ha lasciato loro la casa perché hanno saputo restituirle la voglia di vivere. Le belle notizie non saranno finite qui poiché apprenderanno che la signora ha acquistato la scuola Ataman e che quindi non dovranno più occuparsi delle borse di studio.

Asiye e Aybike sono cadute nella trappola di Tolga

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tutto per la mia famiglia andate in onda a fine luglio su Canale 5, Asiye e Aybike sono cadute nella trappola organizzata da Tolga. In questa circostanza, la sorella di Kadir ha avuto una violenta discussione con Alp dov'è caduta a terra, sbattendo la testa sullo spigolo della piscina. La donna ha perso i sensi per qualche minuto, facendo preoccupare sua cugina. Asiye e Aybike hanno poi fatto ritorno a casa senza raccontare a nessuno quanto successo.