Nelle nuove puntate della soap turca Tutto per la mia famiglia trasmessa su Canale 5, Harika Manyaslı (Gözde Türker) ostacolerà il rapporto nascente tra sua madre Harika Manyaslı (Gözde Türker) e il figlio ritrovato Omer Eren (Yiğit Koçak).

Harika accusa Omer di essere interessato soltanto ai soldi

Durante una raccolta benefica, Omer verrà a conoscenza che in realtà la sua vera madre è Suzan. Quest’ultima sin da subito, allontanerà dalla sua vita il figlio ritrovato, visto che gli farà firmare un foglio, per non farlo essere suo erede. Tuttavia, Suzan si pentirà subito del suo atteggiamento, appena Omer le farà da scudo con il suo corpo, quando Nebahat tenterà di investirla.

Appena il figlio si riprenderà, Suzan cercherà di farsi perdonare, invitandolo a cenare con la sua famiglia.

Nel corso della serata, Harika si scaglierà contro Omer, accusandolo di essersi avvicinato a sua madre Suzan, soltanto per impossessarsi del denaro del suo defunto padre Kenan. Nonostante ciò, Suzan rafforzerà il rapporto con il figlio ritrovato, e ben presto gli farà sapere di voler chiedere la sua custodia legale per assicurargli un futuro migliore.

Suzan cade nella trappola della figlia

Addirittura, Suzan sarà disposta anche ad acquistare una casa a Omer e ai suoi fratelli Kadir, Asiye e Emel, finendo per scatenare ulteriormente la furia della figlia Harika. Su suggerimento dei suoi compagni di scuola, quest’ultima tenterà di liberarsi di Omer, mettendolo in cattiva luce.

In particolare, la ragazza darà la colpa al fratellastro, dopo essersi rotta da sola un vaso in testa.

Suzan cadrà nella trappola della figlia, dato che non ci penserà due volte a cacciare Omer da casa sua, e gli dirà di non farsi più vedere. A quel punto, il ragazzo si vedrà costretto a ritornare dai suoi fratelli, dopo non aver avuto modo di dimostrare la sua innocenza.

Riepilogo sull’abbandono di Omer alla nascita

Omer ha creduto quindi di essere il fratello di Kadir, Asiye ed Emel. Anni prima, era stato abbandonato per strada dal nonno, dopo essere stato messo al mondo da Suzan. Dopo aver assistito alla scena, Veli e Hatice decisero di crescere Omer come un figlio naturale.