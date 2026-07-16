Nella soap turca Tutto per la mia famiglia, lo spietato Akif Atakul (Celil Nalçakan) porterà avanti la sua vendetta contro l’ex amante Suzan Ercan (Ahu Yağtu). Dalle anticipazioni, si evince che la donna verrà sfrattata dalla sua abitazione insieme alla figlia Harika Manyasli (Gözde Türker).

Akif porta avanti la sua vendetta contro l'ex amante

Prossimamente, Akif deciderà di farla pagare alla sua ex amante Suzan, per aver messo in crisi il suo matrimonio con Nebahat. L’uomo spiazzerà tutti, durante una festa del liceo Ataman, annunciando che Omer è stato abbandonato alla nascita dalla sua vera madre Suzan. Quest’ultima farà i conti con la furia della figlia Harika, la quale si rifiuterà di accettare Omer nella sua famiglia.

Successivamente, Akif continuerà a dare del filo da torcere a Suzan, questa volta per averle fatto firmare un documento dopo il funerale del defunto marito Kenan. Nello specifico, la donna si renderà conto che le sue carte di credito sono state bloccate, e chiederà delle spiegazioni ad Akif. Dopo qualche giorno, alla porta di Suzan busseranno i funzionari del pignoramento e le porteranno via tutto.

Suzan scopre che la figlia le ha mentito

A quel punto, Akif farà presente alla sua ex amante Suzan di essere diventato il proprietario di tutte le proprietà che appartenevano a Kenan. Dopo essere rimasta senza un tetto, Suzan si farà ospitare dalla sua amica Sibel, facendole credere però di dover risolvere dei problemi nella sua casa.

Poco dopo, la donna rimarrà sconvolta, appena scoprirà che qualche giorno prima, sua figlia Harika si è colpita da sola con un vaso in testa per far ricadere la colpa sul fratellastro Omer. A smascherare il piano della ragazza per allontanare Suzan dal figlio ritrovato, sarà lo stesso Omer, facendo vedere una fotografia alla madre. Inoltre, quest’ultimo non nasconderà il suo turbamento, per la madre biologica finita in bancarotta.

Riepilogo: Nebahat ha avviato le pratiche per il divorzio

In precedenza, Suzan ha cominciato a occuparsi degli affari del defunto marito Kenan nell’azienda che gestiva insieme al suo socio Akif. Ben presto, Suzan è rimasta incinta di Akif e ha deciso di tenere il bambino. Nebahat, la moglie di Akif, invece ha avviato le pratiche per il divorzio, appena ha scoperto di essere stata tradita.