Le anticipazioni turche di Tutto per la mia famiglia, relative alle puntate che andranno prossimamente in onda su Canale 5, rivelano che una nuova tragedia si abbatte sugli Eren. Il piano folle di Tolga, nato come vendetta e sfuggito completamente al suo controllo, trascina Asiye e Aybike in una situazione pericolosa e conduce Orhan verso un destino drammatico. La tensione cresce di episodio in episodio, fino a un colpo di scena che spezzerà gli equilibri della famiglia e aprirà una fase ancora più oscura della dizi.

Tolga trascina Asiye e Aybike in un incubo e viene cacciato dal collegio

La spirale di crudeltà di Tolga si intensifica quando, con l’aiuto di Merve, attira Asiye e Aybike in una villa con la scusa di un lavoro come cameriere. Le due ragazze si ritrovano invece davanti a uomini convinti di trovarsi con escort, e la situazione precipita quando Asiye viene strattonata e batte la testa, perdendo sangue. Decide di tacere con Omer e Kadir, ma è costretta a raccontare tutto quando Tolga diffonde una foto compromettente scattata durante l’aggressione. A quel punto, Omer, Kadir, Doruk e Ogulcan riescono a incastrare Tolga filmando la sua confessione. Il video proiettato nell’atrio dell’Ataman provoca l’ira del padre, che ritira il figlio dal collegio prima dell’espulsione.

Umiliato e furioso, Tolga inizia a meditare vendetta, sfruttando le informazioni ottenute da Berk e scoprendo che durante uno spettacolo scolastico verrà usata una pistola giocattolo. È l’occasione perfetta per trasformare la sua rabbia in un piano sanguinoso.

Il colpo destinato a Doruk colpisce Orhan: la tragedia che sconvolge gli Eren

Tolga sostituisce la pistola finta con una vera, caricata e intestata al padre, e neutralizza Berk quando il ragazzo capisce il pericolo. Solo l’intervento casuale di una bidella permette a Berk di dare l’allarme. Orhan corre sul palco per fermare Omer, ma arriva proprio nell’istante in cui il grilletto viene premuto: il colpo lo raggiunge in pieno. Trasportato d’urgenza in ospedale, Orhan sopravvive a un intervento complesso, ma la diagnosi è devastante: non sente più le gambe e rischia di restare paralizzato per sempre.

L’uomo precipita in una crisi profonda, mentre la famiglia cerca di reggere l’urto emotivo. Nel frattempo, grazie ai soldi del padre, Tolga riesce a uscire rapidamente di prigione, pronto a riapparire sulla scena e a riaccendere una tensione che non accenna a diminuire.