Tolga parlerà con Doruk nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: "Akif ha sparato a Ehran e incolpato Kadir", dirà il ragazzo che ha visto la scena.

Le anticipazioni tv rivelano che Kadir finirà in carcere ingiustamente e Doruk dovrà prendere una decisione difficile. Dopo le dichiarazioni di Tolga, il ragazzo dovrà scegliere se salvare suo padre o far tornare in libertà il fratello della sua amata Asiye.

Akif proverà a eliminare Erhan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kadir finirà in carcere, incastrato da Akif. Quest'ultimo farà ricadere sul ragazzo il tentato omicidio di Erhan, compiuto da lui.

Questa non sarà l'unica sfortuna che piomberà ancora nella vita dei protagonisti. Mentre Kadir sarà portato in prigione, infatti, Sengul e la sua famiglia saranno sfrattati. Hilmi sarà stanco dei continui ritardi nei pagamenti e non avrà nessuna pietà per gli Eren. Il proprietario dell'immobile pretenderà la casa e il pollaio liberi entro pochi giorni. Hilmi non si farà scrupoli neanche con Orhan che dopo aver salvato la vita a Doruk perderà l'uso delle gambe. La zia Sengul dovrà fare le valigie con la famiglia e la vicina Sebahat offrirà loro una sistemazione provvisoria. Asiye, Omer e la piccola Emel rifiuteranno di essere ancora ospiti e dovranno accontentarsi dell'unica alternativa possibile.

I fratelli andranno da Kadir in carcere e gli diranno che hanno deciso di rivolgersi ad una struttura di accoglienza.

I fratelli saranno separati dal crudele destino

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Kadir e i suoi fratelli si separeranno. Asiye e Emel andranno in un istituto e Omer sarà sistemato in un'altra struttura. Nel frattempo, Doruk non riuscirà in alcun modo a rintracciare Asiye e grazie a Oğulcan saprà che hanno lasciato tutti la casa. Il ragazzo si recherà al pollaio e qui ci sarà Tolga, pronto a raccontargli il grave reato commesso da suo padre. "Akif ha sparato a Erhan e ha incolpato Kadir", dirà il ragazzo a Doruk che sarà sconvolto. Il giovane Atakul, quindi, dovrà scegliere tra suo padre e il fratello della ragazza che ama e non sarà facile.