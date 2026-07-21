Kadir finirà in carcere per il tentato omicidio di Erhan nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia: ad incastrarlo sarà Akif, il vero autore del reato.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif affronterà Ehran e lo atterrerà con un colpo di arma da fuoco. Appena Kadir arriverà, Akif lo colpirà alla nuca e gli metterà nella mano l'arma usata. Alla polizia sembrerà una rapina finita male.

Il misterioso ricattatore in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano guai in arrivo per Kadir che ancora una volta sarà vittima della cattiveria di Akif.

Tutto avrà inizio quando Doruk vedrà il video del litigio di suo padre e Veli. Il ragazzo non vedrà l'omicidio, perché le immagini saranno tagliate poco prima del terribile accaduto. Doruk, tuttavia, sarà sconvolto e andrà a chiedere ad Akif spiegazioni di quanto ha visto. L'imprenditore dirà a suo figlio che qualcuno lo sta ricattando con un video di molti anni prima che non ha nulla a che fare con la morte di Veli. Doruk crederà alle parole del padre che sarà terrorizzato dai ricatti. Akif sarà davvero preoccupato, perché riceverà in continuazione minacce che riguardano l'omicidio di Veli. Tutto avverrà in forma anonima e l'uomo si affiderà a Erhan per la ricerca del ricattatore. Quello che Akif non saprà è che proprio il suo collaboratore ha in mano quel video e lo sta usando per vendicarsi dei suoi soprusi.

Kadir ancora vittima degli inganni di Akif

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Akif riceverà l'ultimo messaggio dal ricattatore. Quest'ultimo pretenderà 10 milioni e gli darà un appuntamento a tarda sera, in un luogo isolato. Akif prenderà il denaro e si recherà sul posto, certo di riuscire a smascherare il ricattatore. Erhan, intanto, sarà pronto per il faccia a faccia, ma penserà ad una precauzione: chiederà a d Akif di accompagnarlo con il suo taxi all'appuntamento e aspettarlo poco più in là. Il ricattatore chiederà ad Kadir di raggiungerlo se non dovesse vederlo tornare entro dieci minuti. Lo scontro tra Akif e Erhan sarà spietato e terminerà con un colpo di pistola che atterrerà il collaboratore.

Akif aspetterà l'arrivo di Kadir e lo stordirà con un colpo alla nuca. L'imprenditore sistemerà i soldi in tasca al ragazzo e gli metterà l'arma in mano prima di scappare. Kadir sarà arrestato per tentato omicidio e finirà in carcere.