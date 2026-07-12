Orhan si sveglierà nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 13 luglio e inizierà una corsa contro il tempo per fermare la partenza dei nipoti.

Le anticipazioni tv rivelano che Orhan lascerà in fretta l'ospedale con Oğulcan e raggiungerà la stazione. Lo zio e Oğulcan riusciranno a far fermare l'autobus con i ragazzi a bordo. Orhan implorerà Kadir e i fratelli di tornare a casa assicurando loro che la zia Sengul non sarà più un problema per loro.

Orhan ce la farà in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano una puntata ricca di emozioni per domani.

Kadir, Asiye, Omer e la piccola Emel si prepareranno per la partenza ad Adiyaman, dallo zio che ha promesso di ospitarli. Per i quattro ragazzi sarà difficilissimo pensare ad una vita lontana da Istanbul, ma non avranno scelta, visto che la zia Sengul li ha cacciati dal pollaio. I quattro fratelli andranno insieme al cimitero sulla tomba dei loro genitori prima di recarsi alla stazione del pullman per il lunghissimo viaggio. Nel frattempo, in ospedale ci sarà una splendida notizia per Sengul, Oğulcan e Aybike: Orhan si sveglierà. Lo zio si riprenderà e si sentirà molto meglio, anche se sarà ancora debole. Poco dopo il suo risveglio, Orhan riceverà la telefonata da suo fratello che gli chiederà un sostegno economico per ospitare Kadir e i suoi fratelli.

Sarà in questo modo che lo zio scoprirà che i ragazzi sono in partenza e appena chiuderà la telefonata esigerà spiegazioni dai Sengul e i suoi figli.

La rabbia di Orhan e la corsa contro il tempo

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 13 luglio, Orhan apprenderà che sua moglie ha cacciato Kadir e i suoi fratelli e andrà su tutte le furie. Senza neanche aspettare le dimissioni dall'ospedale, Orhan si staccherà le flebo e chiederà a Oğulcan di aiutarlo ad andare via. Lo zio e il cugino di Kadir chiameranno un taxi e inizieranno una corso contro il tempo per raggiungere la stazione degli autobus. Grazie all'aiuto di Oğulcan, lo zio farà fermare l'autobus. I ragazzi scenderanno e li implorerà di tornare a casa con lui, assicurando loro che la zia Sengul non darà più fastidio. Asiye, Omer, Emel e Kadir saranno felici di non lasciare la loro vita, sebbene difficile, a Istanbul.