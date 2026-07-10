Da ex funzionaria di banca ed ex imprenditrice, ad aspirante maestra di canto per bambini. Cinzia Paolini, nata a Milano ma cresciuta a Salerno fin dall'età di tre anni, è stata senza dubbio una delle protagoniste più discusse dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Avevamo lasciato la dama confusa e infelice, ma oggi la ritroviamo radiosa e soprattutto innamorata, tanto da dichiarare con gioia: "Marco mi ha chiesto di sposarlo". Proprio lei, che si definisce in maniera "un po' tracotante" una vera e propria "regina di cuori", ha deciso di raccontare la sua estate e la nuova vita al fianco del cavaliere Marco.

L'estate di Cinzia: 'Vacanze con lo yatch? No grazie, preferisco le terme'

La priorità assoluta per le vacanze estive di Cinzia è la sua cagnolina Barbie, che purtroppo soffre di un problema di salute, un'embolia polmonare. Per questo motivo, l'estate della dama sarà "un po' particolare", concentrata sullo stare vicina alla sua amica a quattro zampe. Tuttavia, non rinuncerà a qualche weekend in Calabria, terra a cui è legatissima avendo origini per metà calabresi. Quando non sarà in viaggio, approfitterà del mare di casa a Salerno, distante solo "due isolati", passando molto tempo in piscina a giocare e rilassarsi con il figlio.

E per quanto riguarda le vacanze di lusso con il nuovo compagno?

Cinzia è categorica: niente yacht. "Marco è molto ricco ma non ha uno yatch..." svela ridendo la dama, spiegando che al momento preferiscono optare per vacanze rilassanti "da pensionati", magari alle terme nel Nord Italia per riposarsi. Uno dei sogni nel cassetto di Cinzia rimane però quello di noleggiare un piccolo gommone per portare il figlio a scoprire le calette raggiungibili solo via mare.

L'amore con Marco: l'hotel a Salerno, la fedina e la proposta di matrimonio

La frequentazione tra Cinzia e Marco, divisa tra Salerno e Milano, procede a gonfie vele. "Ci stiamo conoscendo in maniera molto propositiva", racconta la dama, svelando che il cavaliere si è dimostrato subito molto premuroso.

Sapendo dei problemi di salute della cagnolina, Marco è andato a trovarla più volte a Salerno, alloggiando in un hotel vicino a casa sua. "È un gentiluomo, molto rispettoso. Non ha mai provato a sfiorarmi senza che io fossi sicura di volerlo", confessa Cinzia. Un rispetto confermato anche da piccoli gesti quotidiani: sapendo di russare, Marco si è persino offerto di dormire in un'altra stanza per permetterle di riposare.

Tra i due c'è già stato un passo importante. Cinzia ha accettato in regalo una fedina, specificando però: "In realtà l'idea è stata mia, con la consapevolezza che si può togliere, non c'è nulla di definito". Eppure, le intenzioni di Marco sembrano serissime, tanto da essersi già spinto in una proposta molto importante.

"Marco mi ha già chiesto di sposarlo", ha rivelato l'ex dama, "ma gli ho proposto di prenderci un periodo per viverci". E sul futuro nel programma non ha dubbi: "...mi credete se dico che spero di entrare in trasmissione con lui mano nella mano?".

Il lato vulnerabile di una "regina di cuori" e le ferite del passato

Nonostante si definisca fieramente una "regina di cuori" (anche in maniera "un po' tracotante", come ammette lei stessa), Cinzia non nasconde le sue fragilità e le sue contraddizioni: "Certo, nella vita faccio anche tanti casini, quindi probabilmente sono un mix delle due cose [regina di cuori e dama di picche], ma cerco sempre di mantenere un certo equilibrio". Nelle dinamiche sentimentali, la dama salernitana ha un atteggiamento molto proattivo: "Adesso vengo rincorsa, ma sono sicuramente una che rincorre.

Mi piace mettermi in gioco e, anche se le cose non vanno come speravo, ne traggo sempre qualcosa di positivo".

Tuttavia, le delusioni vissute negli anni l'hanno resa una donna estremamente cauta e consapevole. Alla domanda se sappia davvero cosa vuole oggi dalla vita e dall'amore, Cinzia risponde con fermezza, lanciando un chiaro avvertimento per il futuro: "Sì. Ma se Marco dovesse sbagliare qualcosa, conoscendomi, dopo i dolori che ho subìto, le batoste che ho preso, farei dieci passi indietro. Negli anni ho conosciuto e imparato la solitudine, che ti fortifica e ti rende sicura di te stessa".

Le doppie radici e l'amore per le cose semplici: "Ad Agropoli vivi un'atmosfera magica"

Oltre alla nascente storia d'amore con Marco e alle cure per la sua cagnolina, c'è un altro legame viscerale che definisce la vita di Cinzia: quello con la sua famiglia d'origine.

La dama ha infatti rivelato di sentire "un richiamo fortissimo" verso la Calabria, terra da cui proviene per metà: "Forse quest'anno mi concederò solo qualche week-end, mentre di solito trascorro lì almeno un paio di settimane. Ho degli interessi ereditati dalla mia famiglia da gestire, ma soprattutto ho un legame profondo con quella terra". Un legame reso ancora più speciale dalle sue radici: avendo perso entrambi i genitori, provenienti uno da un ramo nobiliare e l'altro dal "cuore del popolo", Cinzia riconosce di avere in sé due anime distinte.

Questa affascinante dualità si riflette perfettamente nel suo modo di vivere le serate estive. Lontana dai lussi ostentati, uno dei suoi rifugi preferiti è Agropoli, dove ama frequentare i festival jazz locali.

Un ambiente che lei stessa descrive con genuina semplicità: "Per fortuna non snob... anzi, con pochi euro mangi una pizza e vivi un'atmosfera magica".

Il paragone con Brooke Logan, il figlio e il capitolo chiuso con Mario Lenti

L'intervista ha toccato anche i lati più divertenti della sua esperienza televisiva. Riguardo a un meme circolato sul web che la associava a Brooke Logan di Beautiful (con Marco nei panni di Eric Forrester e Mario in quelli di Ridge), Cinzia ha reagito con ironia: "Brooke non se le andava mai a cercare, le capitavano e basta! Un po' come me in questo periodo".

A proposito di Mario Lenti, la chiusura è invece netta e definitiva. "No, non ci siamo più sentiti", ha dichiarato Cinzia.

"E sinceramente, al momento non ho alcuna intenzione di ricontattarlo".

Infine, un pensiero per il figlio, che ha incontrato Marco brevemente durante un saggio di canto. Sebbene non sia un fan della trasmissione, il ragazzo reagisce con simpatia alla popolarità della madre: "Quando mi fermano le ragazzine per strada è molto contento... Mi dice: 'Mamma, dai una mano anche a me!'". E chissà che in futuro Cinzia non possa davvero dare una mano in tv in altre vesti, visto che uno dei suoi desideri confessati è proprio: "Da grande vorrei fare la conduttrice".

Chi è Cinzia Paolini: la vita a Salerno, il figlio Claudio e la passione per il canto

Affascinante dama sulla cinquantina, Cinzia Paolini ha saputo conquistare il pubblico del Trono Over non solo per il suo carattere schietto, ma anche per le sue mille sfaccettature.

Lontana dai riflettori degli studi televisivi, la sua quotidianità ruota attorno agli affetti più autentici: la dama vive infatti da sola a Salerno insieme al suo adorato figlio Claudio, con cui ha un legame profondo e speciale. A riempire le sue giornate, oltre alla famiglia, all'amore per il mare e alla sua inseparabile cagnolina, c'è una grandissima passione per la musica e per il canto. Un amore, quello per le sette note, che spera un giorno di poter trasformare in qualcosa di più, magari coronando il sogno di insegnare canto ai bambini.