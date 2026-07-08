A pochi mesi dalla scelta a Uomini e Donne, la storia d'amore tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi procede a gonfie vele. I due giovani, lui 24 anni e lei 23, si sono raccontati in una lunga intervista al Magazine ufficiale del programma, svelando i retroscena dei loro primi mesi lontani dalle telecamere. Nonostante un po' di stanchezza dovuta ai continui spostamenti per vedersi, la coppia appare unita, tanto da pensare in grande per il futuro e dichiarare apertamente: "Punteremo alla convivenza". Un forte legame confermato anche dalle parole di Elisa, che ha confessato: "Mi sembra di conoscerci da sempre".

La gestione della distanza e le presentazioni in famiglia

Attualmente Elisa vive a Catania, mentre Ciro, originario di Torre Annunziata, risiede a Roma. Riguardo a come stanno gestendo i chilometri che li separano, l'ex tronista ha spiegato nel dettaglio: "Ci stiamo muovendo parecchio: un po' vado io a Catania, un po' lei a Roma, qualche volta ci incontriamo a metà strada a Napoli, il prossimo week-end andiamo a Milano. C'è tanta voglia di stare insieme, non è un problema fare sacrifici". Ciro ha comunque le idee molto chiare sul prossimo passo: "Appena capiamo come stiamo insieme, punteremo alla convivenza. È senza dubbio la scelta più comoda e noi abbiamo bisogno di stabilità".

Anche l'impatto con le rispettive famiglie è stato superato brillantemente.

Sebbene inizialmente i familiari di Ciro vedessero Elisa chiusa in se stessa, preferendo Martina, conoscendola fuori dal programma si sono dovuti ricredere subito, apprezzando la sua determinazione e il suo carisma. Dal canto suo, Ciro ha conquistato gli amici e i parenti catanesi della fidanzata, spazzando via ogni timore o pregiudizio. Il loro legame è diventato forte molto rapidamente, tanto che l'ex tronista ha ammesso: "Dopo sei mesi ad aspettare, due giorni sembrano un'eternità".

L'estate alle porte e l'idea di un progetto lavorativo comune

Per le vacanze estive, la coppia ha in programma di volare a Mykonos nel mese di luglio, puntando al divertimento, mentre ad agosto si sposteranno molto probabilmente in Sardegna, essendo alla ricerca di una casa a Porto Rotondo.

Oltre ai viaggi, Ciro ed Elisa stanno accarezzando un'ipotesi importante dal punto di vista professionale. Essendo lui un insegnante di educazione fisica e lei una fisioterapista sportiva, l'idea è quella di unire le competenze e aprire uno studio insieme. "Sarebbe una cosa bellissima", ha commentato Ciro, immaginando una struttura dove lei potrebbe seguire la parte riabilitativa e lui la preparazione atletica. Attualmente, Elisa lavora a Catania per una squadra di calcio femminile. Un dettaglio non da poco per l'ex tronista, che ha ammesso tirando un sospiro di sollievo: "È una squadra femminile, per fortuna". Ciro, infatti, avendo giocato a calcio e conoscendo perfettamente le dinamiche di quell'ambiente, ha rivelato scherzando che non sarebbe stato "del tutto sereno" se la sua fidanzata avesse lavorato per un team maschile.

La vita domestica, i difetti e la "minaccia" Stefano De Martino

La quotidianità a Roma vede Ciro nel ruolo di perfetto padrone di casa: è lui che cucina sempre e che si occupa in prima persona di sistemare l'abitazione. "Lei approfitta. Sta a Roma da me, bella riposata, mentre io lavoro. Però mi piace prendermi cura di lei", ha confessato l'ex tronista.

Tra una risata e l'altra, non mancano le frecciatine sui difetti: Elisa ha definito il fidanzato "permalosissimo", mentre Ciro ha ribattuto accusandola di lamentarsi "un po' tanto". Infine, alla domanda sulle recenti dichiarazioni di Elisa, che in una precedente intervista aveva indicato Stefano De Martino come suo "ideale" di uomo, Ciro ha risposto con sicurezza, pur ammettendo un fastidio di fondo: "Secondo me ha un debole per i torresi, siamo della stessa città.

Quindi, capisco. Un po' di fastidio c'è, inutile negarlo... Ma come c'è Stefano De Martino, ci sono anche altri bei ragazzi in giro".

Chi sono Ciro ed Elisa: dal passato nello sport ai sogni per il futuro

Ciro Solimeno è diventato in breve tempo uno dei volti più noti e seguiti di Uomini e Donne. Nato a Pompei, in provincia di Napoli, il 20 marzo del 2002 (sotto il segno dei Pesci), vanta un passato agonistico di rilievo: durante l'adolescenza ha infatti collezionato diverse presenze come calciatore, militando nel 2014 come attaccante nel Real Forio, squadra dell'isola di Ischia iscritta al campionato di Eccellenza Campania. La grande passione per lo sport si è poi trasformata in un importante traguardo accademico, culminato il 21 ottobre 2025 con il conseguimento della laurea in Scienze Motorie presso l'Università di Salerno.

Al suo fianco c'è Elisa Leonardi, una delle protagoniste più amate della stagione appena conclusa del dating show di Maria De Filippi. Di origini siciliane, la ventitreenne vive e lavora a Catania dove esercita con dedizione la professione di fisioterapista. Nonostante le difficoltà affrontate in studio durante il percorso prima della scelta, Elisa ha le idee chiarissime su come immagina la sua vita a lungo termine. Tra dieci anni spera di poter replicare il calore della sua casa d'origine sul piano affettivo, mentre su quello professionale sogna in grande: "Mi vedo realizzata nel mio lavoro, con una carriera solida nel mondo sportivo che amo e con la possibilità di continuare a crescere, imparare e mettermi sempre in gioco".