A distanza di alcuni mesi dal suo addio a Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ha ritrovato il sorriso e l'amore. L'ex tronista, imprenditore e istruttore di nuoto di Manziana, ha presentato ufficialmente la sua nuova compagna, Valentina Sacco, sulle pagine del Magazine ufficiale del programma: "Vi presento Valentina, sono innamorato come mai prima d'ora". Una storia d'amore, nata lontano dalle telecamere, ma propiziata indirettamente proprio dalla trasmissione di Canale 5.

L'addio al programma, il nuovo lavoro e le parole su Agnese

Federico ha spiegato di aver lasciato Uomini e Donne a causa di pressanti impegni lavorativi: "Ho aperto una piscina a Bracciano e questi ultimi mesi sono stati molto intensi".

L'istruttore di nuoto si è detto molto felice del risultato ottenuto, in un ambiente stimolante dove a volte si ritrova anche a fare da "psicologo" per i più giovani.

Nel corso dell'intervista non è mancato un commento su Agnese, la donna che stava frequentando all'interno del programma e che oggi è fidanzata con Roberto. Federico le ha augurato tanta felicità, ammettendo di non avere alcun rimpianto e ribadendo di aver sempre pensato che Roberto fosse un ragazzo eccezionale. "Non credo che lei fosse la persona giusta per me. L'ho capito perché, se c'è amore vero, va oltre ogni dubbio", ha confessato Federico, sottolineando che, sebbene la trovi una bellissima donna, non era semplicemente scattata la scintilla.

L'opinione di Valentina su Agnese: 'Una persona vera, ma troppo seriosa per lui'

A proposito della ex frequentazione televisiva di Federico Mastrostefano, anche Valentina ha voluto dire la sua, spendendo parole di grande apprezzamento per Agnese e lanciando al contempo una piccola stoccata al resto del parterre: "Agnese mi è molto simpatica, tra tutte penso sia quella che mi ha colpito di più, mi sembra una persona vera e profonda, non una che pensa solo a mettersi in mostra, a differenza di altre che invece mi hanno dato questa impressione". Nonostante l'evidente stima, Valentina ha le idee molto chiare sul motivo per cui la storia nel programma non sia mai decollata: "Nonostante questo, però, non era il tipo di Federico, forse troppo seriosa rispetto al carattere giocoso di lui".

L'incontro con Valentina: 'Uomini e Donne è il mio destino'

Oggi il cuore di Federico batte solo per Valentina. I due si conoscevano già in passato grazie ad amici comuni, ma all'epoca tra loro c'era soltanto amicizia. La svolta è avvenuta quando Valentina, dopo averlo visto nel programma di Maria De Filippi, lo ha chiamato dicendogli: "Ti ho visto in televisione". Successivamente si sono rivisti per un aperitivo in compagnia e, come ha raccontato Federico: "È scattata quella chimica". "Uomini e Donne è il mio destino. Di nuovo mi ha fatto trovare l'amore in un modo inaspettato", ha dichiarato l'ex tronista entusiasta.

Dal canto suo, Valentina ha spiegato di averlo contattato perché le sue "peripezie sentimentali" in tv la facevano sorridere, tanto da iniziare a dargli dei consigli.

Di Federico l'ha colpita profondamente la dolcezza: "Quando si innamora è la persona più seria e rispettosa del mondo". Federico, ormai certo dei suoi sentimenti, ha confessato a cuore aperto: "Ci completiamo a vicenda [...] Posso dirlo tranquillamente: sono innamorato".

I progetti per il futuro: 'Il segreto è non stare sempre insieme'

Alla domanda su eventuali progetti a lungo termine, la coppia frena, preferendo vivere il presente con maturità e senza forzature. Federico ha spiegato: "Per adesso viviamo la nostra storia con serenità. Lei ha due figlie e quindi il tempo a disposizione non è tantissimo. Ci vediamo quando possiamo e, paradossalmente, credo che questo ci faccia bene". L'ex tronista ha poi condiviso la sua personale visione dell'amore: "Forse uno dei segreti di una coppia è proprio non stare sempre insieme, ma imparare ad apprezzare ogni momento condiviso".

Nonostante la prudenza, i sentimenti sono evidenti: "Siamo solo all'inizio, ci frequentiamo da quattro o cinque mesi, ma quello che provo è qualcosa di molto forte. Non era mai successo di sentirmi così dopo poco tempo". Anche Valentina condivide questa linea di pensiero, preferendo la spontaneità: "Penso che sia ancora prematuro fare progetti, non mi piace programmare troppo le cose, preferisco godermi i momenti senza pianificarne ogni dettaglio".

La vita di coppia, la gelosia e i progetti per l'estate

Valentina, che da giovanissima ha avuto qualche esperienza televisiva lavorando con Enrico Papi, oggi ha scelto un'altra strada: vive nel quartiere Eur di Roma ed è mamma di due figlie. Al momento la coppia non convive, poiché Federico risiede a Manziana, ma i due si frequentano da circa quattro o cinque mesi portando avanti la relazione nel migliore dei modi.

Pur vivendo la storia con molta serenità, Federico non nasconde le piccole dinamiche quotidiane: "Ogni tanto ci capita di discutere, come succede in tutte le coppie. Siamo entrambi molto gelosi...".

Il rapporto procede a gonfie vele, tanto che Federico ha già conosciuto le figlie di Valentina in un clima molto naturale. Per l'estate, non faranno grandi viaggi nell'immediato a causa del lavoro stagionale di Federico presso la sua piscina all'aperto a Bracciano, ma hanno in programma di concedersi una vacanza insieme verso la fine della bella stagione. Infine, parlando del programma, Federico si è lasciato andare a un pronostico su Gemma e Mario: dopo aver incontrato quest'ultimo a Roma e avergli parlato al telefono, è convinto che il ritorno del cavaliere sia l'inizio di qualcosa e che tra i due la storia non sia del tutto chiusa.

L'esperienza a L'Isola dei Famosi e lo storico addio in diretta a Pamela

Oltre al percorso a Uomini e Donne, il nome di Federico Mastrostefano è indissolubilmente legato alla settima edizione de L'Isola dei Famosi, andata in onda nel 2010 su Rai 2 sotto la conduzione di Simona Ventura. Sulle spiagge del Nicaragua, l'ex tronista ha saputo far valere fin da subito il suo background da atleta professionista e campione mondiale: distinguendosi nelle dure prove fisiche di sopravvivenza, ha vinto diverse sfide immunità guadagnandosi il ruolo di leader del gruppo. La sua avventura caraibica si è conclusa dopo 36 giorni a causa dell'eliminazione al televoto, ma viene ricordata dal pubblico soprattutto per un momento di televisione rimasto nella storia dei reality.

Proprio in diretta televisiva, infatti, Federico prese la clamorosa decisione di lasciare la fidanzata Pamela Compagnucci, che aveva scelto l'anno precedente proprio nel dating show di Maria De Filippi, dichiarando apertamente davanti alle telecamere di non esserne più innamorato.