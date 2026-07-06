Dopo il trionfale evento di Tor Vergata, che ha radunato un pubblico eccezionale di 250 mila spettatori, il cantautore romano Ultimo ha ufficialmente annunciato un nuovo, attesissimo tour negli stadi italiani. La notizia, diffusa dall'artista Niccolò Moriconi sui suoi canali social, ha subito catturato l'attenzione di fan e addetti ai lavori. L'annuncio segue di pochi giorni il memorabile concerto del 4 luglio, un appuntamento che ha segnato un momento cruciale nella già brillante carriera di Ultimo, consolidando il suo profondo legame con un pubblico sempre più vasto e fedele.

Il tour si configura come una risposta all'affetto dei suoi sostenitori, portando la sua musica in diverse città della penisola.

Le date e le città del tour negli stadi

Il nuovo ciclo di concerti, curato da Vivo Concerti, prenderà il via con la prima tappa fissata per il 10 giugno a Lignano Sabbiadoro, inaugurando così un'estate ricca di musica dal vivo. Il calendario prosegue con appuntamenti in alcune delle principali città italiane. Il 13 giugno Ultimo sarà a Bologna, seguito dal concerto del 17 giugno a Padova. Il 20 giugno l'artista farà tappa a Milano, per poi proseguire il 24 giugno a Napoli. La seconda metà del tour vedrà Ultimo esibirsi il 28 giugno a Messina, il 3 luglio a Reggio Calabria, il 6 luglio a Bari, il 10 luglio a Firenze e il 16 luglio a Torino.

L'ultima data, che chiuderà questa imponente serie di eventi, è prevista per il 24 luglio nella suggestiva cornice di Olbia. Peculiarità dell'annuncio è l'assenza, per il momento, di Roma tra le città del tour. Una scelta che il cantautore ha voluto spiegare personalmente ai suoi fan con un messaggio carico di significato: “Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra”, un riferimento all'evento di Tor Vergata e alla sua volontà di raggiungere il pubblico in ogni angolo d'Italia.

Dettagli sui biglietti e l'attesa dei fan

L'apertura delle vendite per i biglietti del tour è stata fissata per mercoledì 8 luglio alle ore 14:00. Questo momento è atteso con grande fermento dai fan di Ultimo, pronti ad assicurarsi un posto per le date.

L'interesse per l'evento è palpabile, e l'attesa è alta non solo per l'acquisto dei tagliandi, ma anche per eventuali aggiornamenti sul calendario. Non si escludono possibili aggiunte di nuove date o sorprese per le tappe già confermate, alimentando l'entusiasmo. L'esclusione temporanea della capitale, Roma, ha generato una certa curiosità e discussione tra gli appassionati, data la profonda connessione dell'artista con la sua città natale e il successo dei suoi precedenti concerti romani. Questa decisione sembra voler enfatizzare il desiderio di Ultimo di estendere la sua presenza su tutto il territorio nazionale.

Sebbene circolino indiscrezioni su ulteriori date o nuove location, al momento non sono pervenute conferme ufficiali.

Il concerto di Tor Vergata, con la sua portata e il suo impatto, è stato indubbiamente un punto di svolta significativo per Ultimo, che continua a rafforzare la sua posizione come uno dei principali e più amati protagonisti della scena musicale italiana contemporanea, dimostrando una capacità unica di coinvolgere il suo vasto pubblico attraverso performance memorabili e annunci di grande risonanza.