Un posto al sole, la soap opera italiana più longeva, ha celebrato i suoi trent’anni con un evento speciale all’Italian Global Series Festival di Riccione. Con quasi 7.000 puntate all’attivo dal suo debutto nel 1996 su Rai 3, la serie ambientata a Napoli ha riunito parte del cast storico. All’Arena Ceccarini, hanno partecipato Marina Tagliaferri, Patrizio Rispo, Antonella Prisco e Ivan Carlei, vicedirettore Rai Fiction.

Marina Tagliaferri, simbolo della soap, ha ricordato gli inizi: “All’inizio sembravamo ragazzi che correvano nei corridoi della Rai senza sapere bene cosa ci aspettasse.

Con il tempo siamo diventati una famiglia”. L’attrice ha elogiato il ricambio generazionale che ha portato nuove energie e ha aggiunto: “Ci dissero che saremmo durati nove mesi e che avremmo finito per litigare. Dopo trent’anni siamo ancora qui e continuiamo a lavorare insieme”. Tagliaferri ha anche sottolineato il ruolo sociale della fiction, citando l’impatto di una trama sulla violenza di genere: “Una donna mi raccontò di aver trovato il coraggio di denunciare dopo aver visto il mio personaggio affrontare quella situazione. È anche per questo che sentiamo il dovere di raccontare certi temi”.

Successo e impatto sociale

Antonella Prisco ha evidenziato la sfida di inserirsi in “una macchina perfettamente rodata” con ritmi serrati, rimarcando la capacità di affrontare temi delicati con naturalezza e leggerezza.

Patrizio Rispo ha definito Un posto al sole un “piccolo miracolo produttivo”, sottolineando il ruolo centrale di Napoli come protagonista. Rispo ha raccontato l’affetto del pubblico internazionale, che ha scoperto la lingua italiana. “Dopo trent’anni la squadra è ancora molto unita”, ha aggiunto l’attore, ringraziando Giovanni Minoli per aver permesso di costruire un prodotto innovativo per il servizio pubblico e aver restituito un’immagine positiva di Napoli.

La celebrazione a Riccione

La celebrazione dei trent’anni di Un posto al sole si è svolta all’Arena Ceccarini di Riccione nell’ambito dell’Italian Global Series Festival 2026, rassegna internazionale. L’evento è organizzato dall’APA con il sostegno del Ministero della Cultura.

La puntata quotidiana è stata commentata dal vivo dal cast e da Michela Giraud. Stefania Spampinato ha tenuto una conversazione sulla sua carriera e sul racconto televisivo.

Un posto al sole deve il suo successo alla capacità di coniugare narrazione sentimentale e sociale, affrontando tematiche di attualità e creando una comunità di spettatori fedeli che si sono riconosciuti nei suoi personaggi e nelle storie di Napoli. La serie continua a essere prodotta con Rai, confermandosi un laboratorio di riferimento per la fiction italiana.