Il mese di luglio si preannuncia caldissimo a Palazzo Palladini, e non solo per le temperature estive. Le anticipazioni di Un posto al sole, la soap opera più longeva e amata di Rai 3, si tingono di un giallo sempre più fitto. Nella puntata che andrà in onda lunedì 13 luglio alle 20:50, l'attenzione si concentrerà inevitabilmente sulle indagini relative al misterioso furto che ha sconvolto il condominio di Posillipo, portando a galla tensioni mai sopite e colpi di scena del tutto inaspettati.

La Procura stringe il cerchio: i colloqui con Raffaele, Eduardo e Stella

La svolta della puntata arriva quando la Procura decide finalmente di investigare a fondo sul furto avvenuto a Palazzo Palladini. Per fare chiarezza sulla dinamica degli eventi, gli inquirenti scelgono di avviare una serie di colloqui formali volti ad ascoltare i residenti e i testimoni chiave che potrebbero essere a conoscenza di dettagli fondamentali. Sotto i riflettori degli investigatori finiranno in rapida successione Raffaele Giordano, lo storico portiere da sempre custode dei segreti del palazzo, Eduardo Sabbiese, la cui posizione si fa via via più delicata, e infine Stella Galano. Questo giro di vite e la pressione degli interrogatori incrociati creeranno un clima di forte agitazione, destinato a far saltare i nervi a qualcuno dei protagonisti coinvolti.

Lo scatto di nervi di Grillo: Eduardo nel mirino, ma il PM non cede

La forte tensione accumulata a causa delle indagini esploderà in modo drammatico nel corso della puntata. Sentendosi messo alle strette o non condividendo la linea investigativa, Grillo avrà un violento scatto di nervi proprio davanti al Pubblico Ministero. Si tratta di un passo falso dal rischio altissimo, poiché la reazione impulsiva dell'uomo non solo rischia di far cadere pesanti accuse sul capo di Damiano, ma potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol. Il PM, infatti, non si lascerà intimorire dal comportamento arrogante dell'uomo e finirà per mettere lo stesso Grillo in guai seri con la giustizia, ribaltando i sospetti e aprendo nuovi scenari. Per scoprire come si evolverà la vicenda, l'appuntamento è su Rai 3 al solito orario.