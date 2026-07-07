Le anticipazioni di Un Posto al sole per la puntata di venerdì 17 luglio, in onda alle 20:50 su Rai 3, delineano una serata segnata da fragilità emotive, scelte difficili e distanze che rischiano di allargarsi. Al centro della narrazione ci sarà Jimmy, sempre più chiuso in sé stesso dopo l’umiliazione subita in piscina. Niko e Manuela tenteranno di riportarlo a galla con un gesto concreto, ma il ragazzo reagirà in modo inatteso, complicando ulteriormente un equilibrio già precario. Parallelamente, Gianluca proverà a metabolizzare la scoperta che ha stravolto la sua vita: la relazione tra suo padre Alberto e Anna, la ragazza con cui lui stesso era stato insieme.

Una verità che brucia e che richiede tempo, silenzio e distanza. Intanto Rossella e Nunzio, pur turbati dalla situazione dell’amico, saranno costretti a partire per la Calabria, dove la dottoressa è attesa a un congresso che potrebbe segnare un passaggio importante nella sua carriera.

Jimmy rifiuta l’aiuto di Niko e Manuela e prende una decisione che spiazza tutti

Niko e Manuela osservano con crescente preoccupazione l’isolamento di Jimmy. Il ragazzo si chiude, evita il confronto, non vuole parlare di ciò che è accaduto e sembra respingere ogni tentativo di avvicinamento. I due, consapevoli che la situazione non può essere ignorata, riescono a convincerlo a fissare un appuntamento con uno psicologo, sperando che un supporto esterno possa aiutarlo a ritrovare un punto di equilibrio.

Jimmy, però, non è affatto convinto. L’idea di aprirsi a uno sconosciuto lo mette a disagio e lo spinge a prendere un’iniziativa personale, impulsiva, che rischia di aggravare la sua fragilità. Il suo gesto, nato dal desiderio di dimostrare di poter gestire tutto da solo, potrebbe invece esporlo a nuove tensioni e rendere ancora più difficile il lavoro di chi cerca di proteggerlo.

Gianluca disperato, mentre Rossella e Nunzio partono per la Calabria

Gianluca prova a superare il colpo ricevuto dalla scoperta della relazione tra Alberto e Anna. Il dolore è ancora vivo, la delusione profonda, e ogni tentativo di razionalizzare la situazione sembra fallire davanti all’immagine di suo padre accanto alla ragazza con cui lui stesso aveva condiviso un pezzo di vita.

Giulia, consapevole della delicatezza del momento, suggerisce ad Alberto di non forzare un confronto immediato. L’uomo accetta, comprendendo che il figlio ha bisogno di tempo per elaborare ciò che è accaduto e che un passo affrettato potrebbe solo peggiorare le cose. Nel frattempo Rossella e Nunzio, pur molto preoccupati per Jimmy, devono partire per la Calabria. La dottoressa è attesa a un congresso importante, un appuntamento che non può rimandare e che potrebbe aprirle nuove prospettive professionali. La partenza avviene con il pensiero rivolto all’amico, nella speranza che la distanza non coincida con un ulteriore peggioramento della sua situazione.