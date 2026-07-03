Nuovi sviluppi attendono i protagonisti di Un posto al sole nella puntata in onda venerdì 3 luglio 2026 alle 20.50 su Rai 3. Tra decisioni professionali importanti, tensioni familiari e nuove frizioni nei rapporti di lavoro, gli equilibri a Palazzo Palladini continueranno a mostrarsi sempre più fragili. Per Rossella si apre una fase delicata della sua carriera. La giovane dottoressa riceverà infatti un invito a partecipare a una conferenza di grande rilievo, un’occasione che potrebbe rappresentare un vero e proprio salto di qualità professionale e aprirle scenari anche internazionali.

Un’opportunità importante, che però la mette in difficoltà. Rossella, infatti, si trova a dover fare i conti con i propri sentimenti: la relazione con Nunzio, recentemente consolidata dalla convivenza, rischia di entrare in conflitto con le sue ambizioni lavorative. La paura di allontanarsi da lui la porterà a rallentare qualsiasi decisione, lasciando in sospeso la risposta all’invito e aprendo un inevitabile momento di riflessione.

Rosa sempre più turbata dalla verità su Eduardo

Sul fronte familiare, la situazione si complica per Rosa. Dopo aver appreso la verità su Eduardo, la donna fatica a gestire il peso di quanto accaduto e delle bugie che continuano a gravare sulla posizione di Clara.

Il senso di colpa diventa sempre più difficile da sostenere e la spinge a chiedere nuovamente aiuto a Damiano, cercando un sostegno per affrontare una situazione che rischia di travolgerla emotivamente.

Anche per il poliziotto, tuttavia, il momento non è semplice.

Damiano, infatti, dovrà nuovamente fare i conti con le provocazioni di Grillo, che continua a mettere in discussione la sua pazienza e la sua stabilità lavorativa. Le tensioni sul posto di lavoro si intrecciano così con quelle personali, aumentando il livello di stress per il poliziotto, sempre più sotto pressione.

Ferri perde Ambra e si scontra con Michele

Novità anche sul fronte di Radio Golfo 99. Roberto Ferri dovrà affrontare una delusione significativa: Ambra Mancini, speaker su cui aveva puntato per il rilancio dell’emittente, comunicherà infatti di aver accettato un’offerta concorrente, rinunciando al progetto.

Una scelta che coglierà Ferri di sorpresa e che avrà conseguenze immediate sul suo equilibrio professionale.

L’imprenditore reagirà con forte irritazione e finirà per scaricare la tensione: Roberto si infurierà con Michele, già da tempo alle prese con le continue interferenze nella gestione della radio.

Per Michele, la situazione diventa sempre più complessa: il clima lavorativo si fa pesante e il rapporto con Ferri si incrina ulteriormente, aprendo nuovi scenari di conflitto all’interno della redazione.

La puntata si preannuncia dunque ricca di tensioni e snodi narrativi importanti, con i personaggi chiamati a confrontarsi con scelte difficili e conseguenze sempre più rilevanti.