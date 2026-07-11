Nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 luglio un incontro del tutto inaspettato al Caffè Vulcano spingerà Ornella a mettere in discussione le proprie certezze sul rapporto con Vanni. Intanto Marina sarà pronta a mettere Roberto con le spalle al muro, mentre Rosa si troverà sempre più in difficoltà di fronte alle insistenti richieste del piccolo Manuel.

Un incontro casuale riavvicina Ornella e Vanni

Il pomeriggio al Caffè Vulcano inizierà nel modo più tranquillo possibile. Mentre Ornella e Viola parleranno dei regali scelti per il nipotino, nel locale entrerà Vanni, proprio l’ultima persona che la dottoressa Bruni si sarebbe aspettata di incontrare.

Con la consueta disinvoltura, l’uomo inizierà a raccontare il motivo della sua presenza in zona e parlerà anche del viaggio che ha già in programma.

A Viola, però, non sfuggirà la reazione della madre. La donna si accorgerà di quanto Ornella sia rimasta colpita da quell’incontro e noterà soprattutto il modo in cui continuerà a seguire Vanni con lo sguardo dopo la sua uscita dal locale. Durante il tragitto verso casa, Ornella apparirà distratta e con la mente altrove, come se una parte di lei fosse rimasta ancora tra i tavolini del Vulcano.

Viola incalza la madre, ma Ornella nega tutto

Una volta rientrate a casa, Viola affronterà apertamente la madre e le chiederà che cosa provi davvero per Vanni.

Vorrà capire se tra loro ci sia soltanto un’amicizia oppure qualcosa di più profondo. Viola cercherà anche di farle capire di essere dalla sua parte e di non volerla giudicare. Del resto, anche lei ha vissuto una situazione simile con Damiano e saprà quindi comprendere fino in fondo i dubbi e le emozioni della madre.

La risposta di Ornella sarà decisa. La dottoressa escluderà che tra lei e Vanni ci sia mai stato qualcosa e ribadirà che non potrebbe mai accadere, perché non tradirebbe Raffaele per nessun motivo. Quella sicurezza, però, durerà molto poco. Quando sul suo telefono arriverà un messaggio proprio da parte di Vanni, tutte le sue certezze sembreranno improvvisamente vacillare. Le anticipazioni lasciano infatti intendere che Ornella potrebbe arrivare a incontrare nuovamente l’uomo di nascosto, senza dire nulla al marito.

Marina mette Roberto alle strette, Rosa in difficoltà con Manuel

Su un altro fronte, nonostante l’accordo raggiunto in passato con Stefano Mori, Marina continuerà a dover fare i conti con la presenza ingombrante di Greta Fournier. Questa volta, però, la Giordano rischierà davvero di perdere la pazienza e rivolgerà al marito una richiesta che avrà tutto il sapore di un ultimatum.

Spazio anche a Rosa, sempre più in affanno. Il piccolo Manuel, ignaro della situazione, continuerà a chiedere di rivedere lo zio Eduardo, mettendo la madre in seria difficoltà. Non sapendo più come frenare le sue insistenze, Rosa tornerà a parlarne con Damiano, nella speranza che questa volta il compagno possa cambiare atteggiamento. Resta però da capire se riuscirà davvero a convincerlo ad ammorbidire la propria posizione.