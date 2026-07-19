Le puntate di Un posto al sole in onda dal 20 al 24 luglio vedranno esplodere una nuova tensione tra Micaela, Niko e Manuela. A far precipitare la situazione sarà Jimmy, che finirà inconsapevolmente al centro di un acceso confronto destinato a mettere in crisi gli equilibri della famiglia.

La decisione presa da Niko e Manuela per aiutare il ragazzo provocherà infatti una reazione del tutto inaspettata da parte di Micaela. Convinta di essere stata tenuta all'oscuro di una scelta che riguarda anche suo figlio, la donna agirà d'impulso, lasciando tutti senza parole.

Micaela scopre la decisione di Niko e Manuela

La vicenda prenderà il via quando Micaela verrà a sapere che Niko e Manuela hanno fissato un incontro con uno psicologo per aiutare Jimmy. La scoperta la coglierà completamente di sorpresa e la sua reazione sarà immediata.

Sentendosi esclusa da una decisione così importante, la donna perderà la calma e manifesterà tutto il proprio disappunto nei confronti dell'ex compagno e della sorella, convinta che avrebbe dovuto essere coinvolta.

La proposta che sconvolge gli equilibri

Spinta dalla rabbia, Micaela prenderà una decisione destinata a creare nuove tensioni.

La donna esprimerà infatti il desiderio che Jimmy vada a vivere con lei. Una proposta che lascerà senza parole Niko e Manuela, i quali spereranno che si tratti soltanto di uno sfogo dettato dal momento e non di un'intenzione reale.

La possibilità che Micaela faccia sul serio finirà però per alimentare la preoccupazione della coppia.

Niko e Manuela sempre più in apprensione

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Niko e Manuela vivranno giorni particolarmente difficili. Entrambi saranno in ansia per le possibili conseguenze della presa di posizione di Micaela e cercheranno di capire fino a che punto la donna sia davvero intenzionata a portare avanti la propria idea.

L'equilibrio costruito attorno a Jimmy sembrerà improvvisamente vacillare, mentre il rapporto tra i tre adulti diventerà sempre più teso.

Un posto al sole, arriva il giorno dell'incontro con lo psicologo

Nel frattempo giungerà il momento del previsto appuntamento con lo psicologo.

La visita rappresenterà un passaggio importante per Jimmy e, al termine dell'incontro, sarà proprio Micaela ad accompagnare il ragazzo. Questo momento porterà la donna a confrontarsi anche con le proprie fragilità, aprendo uno spiraglio su aspetti del suo carattere rimasti finora in secondo piano.

La partenza per la Calabria aumenta i dubbi di Manuela

Successivamente, come svelano gli spoiler di Un posto al sole, Micaela partirà insieme a Samuel e Jimmy per raggiungere Rossella e Nunzio in Calabria.

Questa iniziativa non contribuirà a rasserenare il clima. Al contrario, Manuela continuerà a guardare con preoccupazione alle mosse della sorella, temendo che la situazione possa complicarsi ulteriormente e avere ripercussioni anche su Jimmy.

Una nuova frattura nella famiglia Poggi

Le puntate della prossima settimana metteranno quindi in evidenza una profonda spaccatura tra Micaela, Niko e Manuela. La scelta di rivolgersi a uno psicologo per sostenere Jimmy, invece di unire la famiglia, finirà per alimentare incomprensioni e risentimenti.

Resta da capire se la proposta avanzata da Micaela resterà soltanto uno sfogo nato dalla rabbia oppure se la donna deciderà davvero di portare avanti la propria intenzione, aprendo un nuovo e delicato capitolo nella storia della famiglia.