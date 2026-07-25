Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 31 luglio, saranno ricche di colpi di scena per Jimmy, sempre più al centro delle preoccupazioni della sua famiglia. Dopo le tensioni delle ultime settimane tra Micaela, Niko e Manuela, il ragazzo vivrà momenti delicati che porteranno tutti a interrogarsi sul suo stato emotivo.

Se da un lato Micaela proverà a regalargli una vacanza spensierata in Calabria, dall'altro Niko e Manuela resteranno con il fiato sospeso in attesa di conoscere il responso dello psicologo che sta seguendo il ragazzo.

La vacanza in Calabria non va come sperava Micaela

Decisa a trascorrere del tempo esclusivo con Jimmy, Micaela partirà insieme al figlio e a Samuel per raggiungere Rossella e Nunzio in Calabria.

Convinta che il ragazzo abbia bisogno di distrarsi e di vivere un'estate più serena, la donna cercherà di incoraggiarlo ad avvicinarsi ai ragazzi della sua età e a lasciarsi coinvolgere dalle attività della vacanza. Ben presto, però, capirà che le cose non stanno andando come aveva immaginato.

Un posto al sole, il comportamento di Jimmy mette in allarme la madre

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che un episodio legato a Jimmy finirà per spaventare profondamente Micaela.

La donna comprenderà che il disagio del figlio è più profondo di quanto avesse immaginato e inizierà a guardare con occhi diversi le difficoltà che il ragazzo sta attraversando.

Quella che doveva essere un'occasione per ritrovare serenità si trasformerà invece in un momento di forte preoccupazione.

Niko e Manuela aspettano i risultati dei test

Nel frattempo, a Napoli, stando agli spoiler di Un posto al sole, Niko e Manuela continueranno a seguire con grande attenzione il percorso intrapreso da Jimmy con lo psicologo.

I due saranno infatti in attesa di visionare i risultati dei test effettuati dal ragazzo durante gli incontri con lo specialista. Un passaggio molto importante, che potrebbe aiutare a comprendere meglio le cause del suo malessere e indicare la strada più adatta per sostenerlo.

L'attesa sarà vissuta con grande apprensione, nella speranza che il responso possa offrire risposte utili e rassicuranti.

Il benessere di Jimmy unisce e divide la famiglia

Le vicende della prossima settimana dimostreranno ancora una volta come Jimmy sia diventato il punto di incontro, ma anche di scontro, tra gli adulti che gli vogliono bene.

Da una parte Micaela continuerà a seguire l'istinto di madre, cercando di aiutare il figlio a modo suo; dall'altra Niko e Manuela riporranno molta fiducia nel percorso intrapreso con lo psicologo, convinti che sia la scelta migliore per affrontare le difficoltà del ragazzo.

Una fase decisiva per il futuro del ragazzo

Le puntate di Un posto al sole dal 27 al 31 luglio rappresenteranno quindi un momento cruciale nella storyline di Jimmy. La vacanza in Calabria porterà Micaela a prendere coscienza della fragilità del figlio, mentre Niko e Manuela attenderanno con ansia l'esito dei test psicologici.

Le risposte che emergeranno potrebbero cambiare il modo in cui tutta la famiglia affronterà questa delicata situazione e aprire un nuovo capitolo nelle vicende dei protagonisti di Un posto al sole.