Nei prossimi episodi di Un posto al sole che andranno in onda fino al 31 luglio, Marina proseguirà la sua guerra personale nei confronti di Greta, finendo per mettersi in cattiva luce agli occhi di Roberto. Micaela cercherà di aiutare Jimmy a superare i suoi problemi di apatia in vacanza, ma i suoi tentativi perggioreranno la situazione. Nel frattempo, Alberto vorrebbe ricucire i rapporti con Gianluca, mentre Guido e Mariella avranno a che fare con una visita inaspettata.

Roberto si allontana da Marina

Marina sarà sempre più ossessionata dalla sua gelosia nei confronti di Greta Furlein.

Ad un certo punto la Giordano perderà le staffe e si renderà protagonista di un gesto molto eclatante contro la rivale. La sua impulsività finirà per peggiorrare i suoi rapporti con Roberto che si allontanerà sempre di più da lei. Più tardi, Ferri si renderà conto che la rinnovata vicinanza con Greta potrebbe diventare pericolosa. A quel punto, l'uomo deciderà di mettere le cose in chiaro con Greta.

Alla Terrazza, Luca vivrà un periodo di piacevole tranquillità fino a quando non sarà vittima di una truffa telefonica. Scosso, l'uomo si lascerà sopraffare nuovamente dallo sconforto per le sue condizioni di salute fino a quando una sorpresa non farà migliorare il suo umore.

Il barone alla conquista di Bice

Mariella e Guido riceveranno la visita inaspettata del barone Cotugno. L'uomo andrà a trovare i due ignari coniugi con lo scopo di mettere in atto il suo piano per conquistare Bice.

Micaela porterà Jimmy in vacanza in Calabria con la speranza che il giovane non si comporti più in maniera apatica come nell'ultimo periodo. Giunta sul posto pero la donna ordinerà al figlio di trascorrere più tempo con i ragazzi della sua età e non con gli adulti, finendo per spingerlo a chiudersi ancora più in se stesso. La situazione precipiterà quando Micaela andrà in panico a causa di un'iniziativa inaspettata del figlio. Nel frattempo, Niko e Manuela attenderanno con ansia il responso dello psicologo che ha in cura Jimmy.

Una proposta per Ornella

Alberto sarà molto felice nel sapere che Anna ha riallacciato i rapporti con la madre. Nonostante ciò, Palladini non riuscirà a non pensare alla situazione che si è venuta a creare con Gianluca e all'astio che il figlio prova nei suoi confronti. Il ragazzo infatti rifiuterà più volte di confrontarsi e chiarirsi con il padre fino a quando un evento fortuito non li riunirà momentaneamente. Infine, Ornella capirà finalmente quali sono i suoi desideri e li comunicherà in famiglia. Raffaele sarà molto felice del suo ritorno e deciderà di sorprenderla con una proposta molto allettante.