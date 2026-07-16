Le calde giornate estive si preannunciano cariche di tensione all'ombra del Vesuvio. Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle ore 20:50 su Rai 3, promettono di portare a galla nodi irrisolti e di minare profondamente la stabilità coniugale tra Roberto Ferri e Marina Giordano. Al centro dei nuovi intrighi troviamo ancora una volta Greta Fournier, una presenza costante che si sta rivelando un vero e proprio incubo per la signora di Palazzo Palladini.

Il fallimento della strategia di Marina

Nelle puntate precedenti, Marina ha messo in atto un piano meticoloso per tenere Greta lontana dalla sua famiglia, arrivando a coinvolgere anche Stefano Mori. Tuttavia, le anticipazioni rivelano che questa complessa strategia mostrerà vistose crepe e si rivelerà inefficace. Anziché farsi da parte, la signora Fournier continuerà a orbitare intorno a Roberto e alla sua famiglia per un motivo o per l'altro. Ritrovandosela continuamente tra i piedi, Marina giungerà al limite della sopportazione. Nemmeno l'estremo tentativo della Giordano – un perentorio ultimatum lanciato al marito – basterà a risolvere la situazione alla radice.

La gelosia prende il sopravvento: il passo falso di Marina

Esasperata da una presenza che percepisce come una costante minaccia, Marina finirà per perdere la testa. Logorata dal sospetto e da una gelosia che non riesce più a celare, l'imprenditrice si lascerà andare a un colpo di testa impulsivo, compiendo un gesto plateale contro Greta. Questo scatto d'ira si rivelerà però un gravissimo errore tattico. Passando istantaneamente dalla parte del torto, Marina finirà per vittimizzare la rivale. La reazione di Roberto sarà immediata: colpito dalla situazione, l'uomo si schiererà a difesa di Greta.

Una vicinanza pericolosa e un tardivo ripensamento

La solidarietà di Roberto aprirà la strada a una vicinanza sempre più pericolosa tra lui e l'ex moglie.

Questa inattesa intimità spingerà Greta stessa a riflettere: temendo le conseguenze di una simile deriva sentimentale, la Fournier proverà a fare un passo indietro nel suo rapporto con il Ferri. Le anticipazioni lasciano però aperto un interrogativo cruciale: questo freno d'emergenza sarà tempestivo o per il matrimonio di Marina e Roberto è ormai troppo tardi? I telespettatori dovranno prepararsi a un finale di luglio ad altissima tensione, sempre su Rai 3 alle 20:50.