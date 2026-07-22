Nella puntata di Un posto al sole di stasera si è rivisto Eduardo. Lui e Clara sono andati a cena da Rosa per far contento il piccolo Manuel. Quella che sembra una parentesi serena, però, è destinata a durare poco. Da questo momento in poi, infatti, la situazione precipiterà rapidamente.

Le anticipazioni delle puntate in onda dal 3 al 7 agosto rivelano, infatti, che Clara scoprirà il tradimento di Eduardo e, comprensibilmente, non la prenderà affatto bene.

Damiano contro Eduardo

Negli ultimi episodi Damiano aveva accettato di coprirlo, a patto che sparisse dalla sua vita.

Ma Eduardo Sabbiese, vivendo ancora nel quartiere, continua inevitabilmente a essere una presenza costante.

A questo va aggiunto l’atteggiamento di Rosa che, per quanto si mostri di facciata d’accordo con Damiano, sembra molto meno rigida nella sua posizione. Anzi, dà quasi l’impressione di non vedere l’ora che tutto torni come prima.

Manuel sarà la rovina di Eduardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Manuel avrà un ruolo chiave nel far crollare il castello di bugie costruito intorno a Clara. Rosa Picariello aveva intuito che l’insistenza del bambino potesse diventare pericolosa, e i fatti finiranno per darle ragione.

Manuel, completamente all’oscuro di ciò che sta accadendo, continuerà infatti a chiedere di trascorrere del tempo con lo zio Eduardo.

Una richiesta innocente che, però, metterà sempre più in difficoltà gli adulti e renderà difficile continuare a nascondere la verità.

Nei primi giorni di agosto, poco prima della pausa estiva della soap, Clara inizierà a notare l’atteggiamento insolitamente rigido e sfuggente di Rosa. Proprio da lì nascerà il sospetto che l’amica e le persone intorno a lei le stiano tenendo nascosto qualcosa.

Clara scopre la verità e si sente tradita anche da Rosa

Insospettita dall’atteggiamento di Rosa e convinta che qualcosa non torni, Clara deciderà di andare fino in fondo. Comincerà così a fare domande, a ricostruire gli ultimi avvenimenti e a cercare risposte, fino ad arrivare a una verità devastante: Eduardo l’ha tradita.

Ma il dolore non nascerà soltanto dal comportamento di lui. A ferirla profondamente sarà anche il silenzio di Rosa, la sua amica di sempre, che pur essendo a conoscenza della verità ha scelto di non dirle nulla, lasciandola vivere inconsapevolmente in mezzo alle bugie degli altri. Per Clara, quindi, il tradimento sarà doppio: quello di Eduardo e quello di Rosa, forse ancora più difficile da accettare proprio perché arriva dalla persona di cui si fidava di più.