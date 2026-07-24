Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 20:50 su Rai 3 aprono una settimana incandescente, in cui la verità che per mesi è stata nascosta a Clara comincia a sgretolarsi sotto il peso delle omissioni e dei silenzi. L’insistenza di Manuel nel voler rivedere lo zio Eduardo diventa la miccia che fa saltare l’intero castello di menzogne costruito per proteggerla. Rosa, che aveva fiutato il pericolo, non riuscirà più a contenere una verità troppo grande: Clara scoprirà non solo che Eduardo l’ha tradita, ma che il tradimento è avvenuto con Stella, la donna che meno avrebbe immaginato.

E quando la Curcio capirà che la sua amica di sempre l’ha lasciata consapevolmente nell’ombra, il colpo emotivo sarà devastante.

Rosa perde il controllo della situazione e Clara comincia a sospettare

Rosa tenta invano di arginare le domande di Manuel, ma la sua rigidità diventa un segnale troppo evidente per Clara, che inizia a percepire un’inquietudine crescente. La moglie di Eduardo Sabbiese avverte quindi che qualcosa non torna: l’amica e cognata evita lo sguardo, cambia discorso, si irrigidisce ogni volta che si parla di Eduardo. Nelle puntate in onda i primi giorni di agosto, questo comportamento la spinge a indagare, a osservare, a collegare dettagli che fino a quel momento non aveva voluto vedere.

Il sospetto che le venga nascosto qualcosa diventa una certezza, e Clara capisce che la verità è molto più dolorosa di quanto immaginasse.

La scoperta del tradimento con Stella e il crollo del rapporto con Rosa

Quando Clara arriva alla verità, il colpo è brutale: Eduardo l’ha tradita e lo ha fatto con Stella, una rivelazione che la annienta. La cognata di Rosa si ritrova quindi improvvisamente senza appigli, tradita dall’uomo che amava e ferita dall’amica che avrebbe invece dovuto proteggerla. La delusione nei confronti di Rosa è profonda, perché la madre di Manuel non solo ha taciuto, ma ha scelto di lasciarla immersa in un mondo di bugie pur di evitare il confronto. Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 3 al 7 agosto, Clara affronta il momento più duro della sua storia recente: la fine della fiducia, la frattura con Rosa e la consapevolezza che nulla sarà più come prima.