Le puntate di Un posto al sole in onda dal 3 al 7 agosto segneranno una svolta nella storia di Clara. Dopo settimane di dubbi, omissioni e mezze verità, la donna riuscirà finalmente a ricostruire quanto è accaduto alle sue spalle, arrivando a una scoperta destinata a cambiare i rapporti con le persone di cui si fidava.

A far crollare il muro di silenzi sarà un dettaglio che Clara non riuscirà più a ignorare. Da quel momento inizierà a mettere insieme tutti gli indizi fino ad arrivare a una verità dolorosa.

Un posto al sole, Manuel fa nascere i primi sospetti

Il punto di svolta arriverà grazie a Manuel. Le continue richieste del bambino di rivedere lo zio Eduardo faranno nascere in Clara dubbi sempre più insistenti.

Quelle parole la spingeranno a interrogarsi su ciò che le è stato nascosto e ad approfondire una situazione che, fino a quel momento, aveva accettato senza troppe domande.

Clara ricostruisce quanto è successo

Poco alla volta, come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Clara riuscirà a collegare i vari tasselli e comprenderà che Eduardo le ha nascosto un fatto molto importante.

La donna scoprirà così la verità sul rapporto nato tra il marito e Stella, rendendosi conto che le persone a lei più vicine erano a conoscenza della vicenda e hanno preferito non parlarle apertamente.

La rivelazione la lascerà profondamente delusa e incrinerà molte delle sue certezze.

Delusione anche nei confronti di Rosa

A ferire Clara non sarà soltanto il comportamento di Eduardo.

La donna dovrà infatti fare i conti anche con il silenzio di Rosa, che era al corrente della situazione ma ha scelto di non raccontarle quanto stava accadendo. Questa omissione, stando agli spoiler, finirà per compromettere il rapporto di fiducia tra le due, aprendo una frattura difficile da ricucire.

Una verità destinata a cambiare tutto

La scoperta segnerà un momento decisivo nella storyline di Clara. Dopo aver ricostruito quanto è accaduto, la donna sarà costretta a rimettere in discussione il suo rapporto con Eduardo e con chi ha cercato di proteggerla mantenendo il segreto.

Le puntate di Un posto al sole dal 3 al 7 agosto chiuderanno così questa fase della vicenda con una rivelazione destinata ad avere conseguenze importanti anche dopo la pausa estiva. La fiducia di Clara nei confronti delle persone che ama uscirà profondamente compromessa e gli equilibri costruiti negli ultimi mesi rischieranno di essere completamente stravolti.