Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3, si preparano a mettere in scena una settimana densa di tensioni, fraintendimenti e scelte che rischiano di avere conseguenze pesanti. Al centro della narrazione torna Roberto Ferri, sempre più intrappolato in una spirale di irritazione e sospetti che lo porta a reagire in modo impulsivo, senza rendersi conto che ciò che lo destabilizza non proviene affatto dalla persona contro cui si scaglia. Parallelamente, la sua vita familiare subisce un nuovo contraccolpo che lo coglie impreparato e lo costringe a confrontarsi con una realtà che non aveva previsto.

La settimana si muove dunque su un doppio binario: da un lato la crescente tensione professionale, dall’altro un equilibrio domestico che si incrina, mentre attorno a Ferri si muovono dinamiche che lui ignora completamente e che potrebbero esplodere nel momento meno opportuno.

Ferri tra sospetti infondati e un equilibrio familiare che si spezza

Il primo fronte di crisi riguarda la sfera privata: Cristina sceglie di tornare a vivere con Greta, una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno per Ferri. Convinto di aver ricostruito un rapporto stabile con la figlia, si ritrova invece a fare i conti con un distacco improvviso che lo destabilizza più di quanto voglia ammettere. La sua reazione è un misto di orgoglio ferito e frustrazione, che lo porta a irrigidirsi proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di capire le ragioni di Cristina.

Sul piano professionale, la situazione non è meno complessa: Ferri non riesce a spiegarsi perché Ambra Mancini abbia preferito la nuova emittente di Stefano Mori invece di accettare la proposta di Radio Golfo 99. Ignorando completamente i retroscena, Roberto individua in Michele Saviani il responsabile di questo mancato ingaggio, convinto che il giornalista abbia remato contro di lui. La tensione cresce episodio dopo episodio, alimentata da un Ferri che non riesce a vedere oltre la propria irritazione.

La verità che Ferri non immagina e il rischio di una frattura definitiva

Il nodo centrale della settimana è però un altro: Marina ha sostenuto economicamente Mori, permettendogli di far decollare la sua radio con un budget consistente.

È un dettaglio che Ferri ignora completamente e che, se venisse alla luce, potrebbe generare un terremoto sia sul piano professionale sia su quello matrimoniale. Mentre Roberto continua a prendersela con Michele, la verità resta sospesa come una mina pronta a esplodere. La tensione narrativa si costruisce proprio su questo: Ferri combatte una battaglia contro il bersaglio sbagliato, mentre la persona che potrebbe destabilizzarlo davvero è molto più vicina di quanto creda. Le prossime puntate promettono quindi una settimana di confronti accesi, scelte difficili e un Ferri sempre più vulnerabile, costretto a fare i conti con una realtà che non può più ignorare.