Le anticipazioni di Un Posto al Sole degli episodi in onda durante il mese di agosto 2026 promettono momenti ricchi di emozioni, colpi di scena e tensioni. Al centro della trama ci saranno le difficoltà di Gianluca, il peggioramento delle condizioni di Luca, i dubbi di Rossella e un inatteso triangolo sentimentale che vedrà protagonista Bice, contesa tra Massaro e il barone Cotugno.

Nel frattempo, Niko e Manuela riceveranno importanti risposte sul percorso del piccolo Jimmy, mentre nuove verità rischieranno di sconvolgere gli equilibri tra Clara, Rosa ed Eduardo.

Alberto costretto a dare una brutta notizia a Federico

Le vacanze non inizieranno nel migliore dei modi. Alberto dovrà infatti spiegare a Federico che Gianluca non partirà più con loro, una notizia che il ragazzo faticherà ad accettare. Parallelamente, Anna prenderà una decisione inaspettata: raggiungere Gianluca per affrontarlo in un confronto sincero e cercare di abbattere il muro che lui ha costruito attorno ai propri sentimenti.

Il dialogo tra i due potrebbe rappresentare un momento decisivo per il futuro del giovane, sempre più chiuso in sé stesso.

Rossella e Nunzio tornano a Napoli, mentre Luca affronta un'altra dura prova

Rossella e Nunzio faranno ritorno a Napoli, ma il rientro sarà tutt'altro che sereno.

La ragazza continuerà infatti a sentirsi profondamente in colpa per aver mentito a Gianluca, un peso che rischia di condizionare le sue prossime scelte.

Nel frattempo, Luca dovrà affrontare un nuovo e doloroso episodio legato alla sua malattia. Le sue condizioni continueranno a peggiorare, suscitando forte preoccupazione tra amici e familiari, in particolare in Giulia, sempre più provata dalla difficile situazione.

Jimmy ritrova il sorriso, ma Niko deve prendere una decisione delicata

Arrivano segnali incoraggianti anche per Jimmy. Dopo il responso dello psicologo comunicato da Niko e Manuela ai familiari, il bambino sembra aver ritrovato finalmente la serenità, riuscendo a divertirsi e a stare con i suoi coetanei durante le vacanze.

La felicità del figlio metterà però Niko davanti a un difficile dilemma: dirgli subito che a settembre inizierà un percorso di psicoterapia oppure aspettare ancora? Una scelta delicata che potrebbe influenzare il suo equilibrio emotivo.

Clara scopre la verità su Eduardo: il colpo di scena

Le tensioni aumenteranno anche nella vicenda che coinvolge Clara, Rosa ed Eduardo. Manuel continuerà a chiedere di trascorrere del tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia, mentre Rosa si mostrerà sempre più restia ad accontentarlo.

L'atteggiamento della donna insospettirà Clara, che inizierà a credere che le venga nascosta una verità importante. Quando deciderà di andare fino in fondo, la scoperta sarà devastante e rischierà di cambiare tutto.

Diego e Ida, le incomprensioni tornano a galla

Neppure il tentativo di mediazione di Giulia riuscirà a riportare la serenità tra Diego e Ida. Vecchie incomprensioni riemergeranno con forza, riaccendendo tensioni che sembravano ormai superate e mettendo nuovamente in crisi il loro rapporto.

Bice contesa tra Massaro e Cotugno: arriva il duello

Tra le storyline più leggere, ma non meno divertenti, spicca quella che vede protagonista Bice. La donna si divertirà a sentirsi corteggiata da ben due uomini: Massaro e il barone Cotugno.

La gelosia di Massaro crescerà a tal punto da voler affrontare il rivale, nonostante Guido provi a convincerlo a lasciar perdere. Il tanto atteso confronto tra i due arriverà finalmente e promette momenti esilaranti, con Bice sempre più soddisfatta di essere al centro dell'attenzione.