Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 luglio, Micaela pretenderà di riprendersi Jimmy dopo aver scoperto della terapia decisa alle sue spalle, e il clima in casa Poggi diventerà incandescente. Ampio spazio anche a Ornella, sempre più incerta davanti alle attenzioni di Vanni, e a Marina, pronta a mettere Roberto con le spalle al muro.

Micaela vuole Jimmy con sé: scontro durissimo con Manuela e Niko

Niko tende a occuparsi dell’educazione e dei bisogni di suo figlio senza coinvolgere Micaela e senza chiederle alcun parere.

È una situazione nata anche dal comportamento della gemella e che, tutto sommato, fino a questo momento sembra aver funzionato. Presto, però, le cose cambieranno. Nelle prossime puntate, Niko e Manuela si rivolgeranno a uno psicologo senza dire nulla a Micaela, ma il segreto avrà vita breve. Sarà infatti lo stesso Jimmy a raccontare tutto alla madre, scatenando la sua furiosa reazione.

Accecata dalla rabbia, Micaela arriverà a chiedere che il ragazzo vada a vivere con lei. Un’ipotesi che getterà Manuela nello sconforto e metterà in forte allarme anche Niko. Il clima familiare diventerà così sempre più pesante, proprio mentre si avvicina il giorno della prima seduta di Jimmy con il terapeuta.

È difficile prevedere come si concluderà questo braccio di ferro, ma un dettaglio sembra ormai certo: Micaela porterà Jimmy con sé, insieme a Samuel, durante il viaggio in Calabria per raggiungere Rossella e Nunzio. Una decisione che Manuela non prenderà affatto bene.

Ornella tentenna: possibile incontro con Vanni all'insaputa di Raffaele

Basteranno pochi giorni e al Caffè Vulcano si consumerà l'incontro casuale tra Ornella, Viola e Vanni. Davanti alla figlia, la dottoressa Bruni proverà a ridimensionare quella conoscenza, quasi fosse una cosa da nulla. Salvo poi vacillare di nuovo appena arriverà un messaggio dell'uomo. Le anticipazioni lasciano intendere che Ornella potrebbe spingersi oltre e rivedere Vanni senza dirlo a Raffaele.

Un passo che, per una come lei, peserebbe molto più di quanto sembri.

Marina mette Roberto davanti a un aut aut per colpa di Greta

L'accordo raggiunto a suo tempo con Stefano Mori non ha prodotto i risultati sperati. Greta Fournier resterà una presenza costante nella vita di Marina, e la pazienza della Giordano finirà per esaurirsi del tutto. Stanca di girarci intorno, si rivolgerà a Roberto con una richiesta che avrà tutto il tono di un ultimatum. Resta da capire fin dove sarà disposta a spingersi se il marito non le darà la risposta che aspetta.