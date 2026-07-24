Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 7 agosto, la malattia di Luca, che sembrava essersi momentaneamente fermata, tornerà a farsi sentire con tutta la sua forza. Il nuovo peggioramento metterà in ginocchio l’uomo, che verrà travolto dallo sconforto e dalla paura di perdere nuovamente il controllo della propria vita.

Un posto al sole, Luca vittima di una truffa telefonica

Negli ultimi episodi Luca è rimasto al centro della scena soprattutto per vicende che riguardavano altri personaggi, dalla gestione della crisi di Gianluca alla dura ramanzina rivolta al suo amico Alberto dopo quanto accaduto con Anna.

Nelle prossime puntate, però, l’attenzione tornerà direttamente su di lui.

Tutto avrà inizio con una truffa telefonica. Luca cadrà, infatti, vittima di un raggiro e l’episodio lo colpirà profondamente, non tanto per il danno economico quanto per il significato che finirà per attribuirgli. De Santis comincerà infatti a domandarsi se quella disattenzione non sia il segnale di qualcosa di più grave.

I timori di Luca si rivelano fondati

Luca non riuscirà a liquidare la truffa telefonica come una semplice disattenzione e, purtroppo, i suoi timori si riveleranno fondati: la malattia, che sembrava essersi stabilizzata, tornerà a farsi sentire con forza. Un nuovo episodio, previsto ad agosto poco prima della pausa estiva della soap, confermerà il peggioramento delle sue condizioni e lo metterà duramente alla prova.

Le anticipazioni non danno dettagli sulla natura dell'incidente ma assicurano che per De Santis sarà un colpo devastante.

Il ritorno della malattia

A quanto pare, Luca sarà vittima di un nuovo episodio di smarrimento, simile a quelli già vissuti in passato ma ancora più grave e inquietante. L’uomo si ritroverà così davanti alla sua paura più profonda: perdere poco alla volta il controllo delle proprie capacità, della propria quotidianità e, infine, della propria vita. Accanto a lui ci sarà ancora una volta Giulia, pronta a sostenerlo in questa fase delicata, anche se per lei sarà doloroso assistere a un peggioramento tanto evidente dopo aver sperato che il peggio fosse ormai superato. La vera battaglia di Luca, quindi, non riguarderà la truffa subita, ma il terrore sempre più concreto di non riuscire più a riconoscere se stesso.