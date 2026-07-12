La puntata di Un posto al sole prevista per lunedì 20 luglio alle 20:50 su Rai 3 si prepara a mettere in moto una serie di tensioni che coinvolgeranno più nuclei familiari. Micaela, dopo aver ascoltato Jimmy, valuta una scelta che potrebbe ribaltare i piani di Niko e Manuela, aprendo un fronte emotivo che rischia di travolgere tutti. Alberto tenta di recuperare il rapporto con Gianluca, ma la distanza tra padre e figlio appare ancora troppo ampia per essere colmata. Intanto Anna affronta un confronto delicato con la madre Vittoria, mentre Nunzio e Rossella vivono la loro parentesi calabrese, osservati da lontano da Michele, che spera di vedere la figlia cogliere l’opportunità di una specializzazione all’estero.

Micaela pronta a intervenire, Alberto bloccato davanti a Gianluca

La decisione che Micaela sta valutando nasce da un’informazione ricevuta da Jimmy e rischia di interferire con le scelte di Niko e Manuela, creando un effetto domino che potrebbe coinvolgere più persone del previsto. La sua irruenza, unita alla volontà di non restare ai margini, la spinge verso una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri familiari. Alberto, invece, si trova davanti a un muro: il desiderio di recuperare il rapporto con Gianluca resta sospeso, quasi irraggiungibile. Ogni tentativo di avvicinamento sembra destinato a infrangersi contro la chiusura del figlio, lasciando l’avvocato in una posizione di impotenza che alimenta frustrazione e rimpianti.

Anna e Vittoria verso un confronto decisivo, mentre Rossella vive la Calabria con un futuro da scegliere

Nel frattempo, Anna si prepara a un dialogo con sua madre Vittoria che potrebbe prendere una piega inattesa, riportando a galla questioni rimaste in sospeso e aprendo la strada a un possibile cambiamento nel loro rapporto. Nel frattempo, Nunzio e Rossella vivono giornate intense in Calabria, lontani da Napoli e dalle pressioni quotidiane. Michele osserva da lontano e spera che la figlia non lasci scivolare via l’opportunità di proseguire la specializzazione all’estero, consapevole che quella scelta potrebbe definire il suo futuro professionale e personale.