La puntata di Un posto al sole del 14 luglio si è conclusa con un colpo di scena atteso da tempo. Gianluca ha scoperto in flagrante suo padre e Anna mentre si baciavano, ma cosa succederà adesso? Le anticipazioni dal 20 al 24 luglio rivelano che Alberto farà tutto il possibile per ricucire il rapporto con Gianluca, ma ovviamente non sarà affatto facile.

Nel frattempo, in Calabria, Rossella si troverà davanti a una scelta professionale capace di mettere in crisi la sua relazione con Nunzio. Sullo sfondo, la vicenda di Jimmy continuerà a dividere Micaela, Niko e Manuela, mentre a Palazzo Palladini Marina sarà alle prese con l'ombra di Greta.

La disperazione di Gianluca

Nelle prossime puntate di Upas, come prevedibile, Gianluca ricadrà nell'alcol. Il ragazzo riprenderà a bere per dimenticare i dispiace, stavolta però non sarà solo. Giulia e Luca infatti gli staranno vicino.

I due cercheranno di aiutare anche Alberto invitandolo ad aspettare i tempi di suo figlio, ma l'uomo sarà troppo ansioso di recuperare il rapporto e spiegare le sue ragioni al ragazzo.

Alberto cerca il perdono di suo figlio

Il rapporto tra Alberto e suo figlio resterà uno dei nodi più difficili da sciogliere. Palladini continuerà a sperare in un riavvicinamento con Gianluca, ma quell’obiettivo, almeno per il momento, sembrerà ancora lontanissimo. Ogni suo tentativo finirà per scontrarsi con il muro innalzato dal ragazzo, che non apparirà disposto ad abbassare le proprie difese

Sul fronte di Anna, invece, potrebbe aprirsi uno spiraglio diverso.

La giovane avrà un confronto con sua madre e da quel dialogo potrebbero emergere risvolti del tutto inattesi. È difficile prevedere dove porterà quell’incontro, ma tutto lascia pensare che si scoprirà qualcosa in più sul passato della ragazza.

Il resto delle trame di Un posto al sole: Rossella deve prendere una decisione importante, Marina stanca di Greta

Mentre Nunzio si godrà la vacanza in Calabria, Rossella si ritroverà davanti a un’opportunità professionale troppo importante per essere accantonata senza riflettere.

Dopo aver appreso dal bambino le intenzioni di Niko e Manuela di mandarlo da uno psicologo, Micaela deciderà di togliere il bambino a Niko e Manuela

La rottura tra Massaro e Bice sembrerà invece riaccendere le speranze di Cotugno, pronto a farsi nuovamente avanti.

Rosa tenterà una mediazione tutt’altro che semplice con Damiano, alle prese con il desiderio sempre più insistente di Manuel di rivedere lo zio Eduardo.

Marina continuerà a soffrire per il posto che Greta occupa nella vita di Roberto Ferri. Esasperata da quella vicinanza, la Giordano rivolgerà al marito una richiesta che avrà tutto il sapore di un ultimatum.

Ornella riceverà un invito da Vanni. Sempre più sensibile al suo fascino, potrebbe decidere di incontrarlo all’insaputa di Raffaele.