Dal 20 al 25 luglio vanno in onda su Rai 3 alle ore 20.50 i nuovi episodi di Un posto al sole. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Ornella non riesce più a resistere al fascino di Vanni tanto che decide di incontrarlo di nascosto di suo marito Raffaele. Jimmy invece getta nel panico i suoi genitori poiché intende lasciare la casa di famiglia per andare a vivere con sua zia Micaela.

Anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi della soap tv Un posto al sole, vedono Ornella al centro delle dinamiche. La donna infatti, non riesce più a resistere al fascino di Vanni tanto che decide di accettare un invito ricevuto.

Tuttavia l'incontro si svolge all'oscuro di Raffaele e ciò potrebbe compromettere il rapporto tra i due coniugi.

Anche in casa Ferri l'aria risulta essere tesa tra Marina e Roberto. La donna infatti, è sempre più frustrata per la presenza di Greta [VIDEO] nella vita di suo marito tanto che arriva a lanciare un ultimatum al coniuge. Nel frattempo Roberto incurante del disagio che prova la sua attuale compagna, non perde tempo per lanciare delle frecciatine a Stefano Mori in cui viene menzionata proprio la sua ex moglie. Michele spera che sua figlia continui a proseguire la specializzazione all'estero. Nunzio invece non sembra pensarla così: il cuoco alla vigilia dell'intervento di Rossella al convegno decide di affrontarla per un faccia a faccia, arrecando alla donna ancora più ansia e stress.

Il giorno del congresso, Nunzio segue con attenzione l'intervento di Rossella ma successivamente decide di avere nuovamente un confronto con lei per capire se è realmente intenzionata ad accettare l'offerta del dottor Marquez.

Per quanto riguarda i rapporti tra Alberto e suo figlio Gianluca, l'uomo intende fare pace con suo figlio ma quest'ultimo non vuole saperne visto che suo padre ha avuto una relazione clandestina con la donna che amava. Anna invece ha un incontro con sua madre che potrebbe cambiare le dinamiche.

Niko e Manuela in apprensione per la decisione del figlio

Problemi famigliari anche per Niko e Manuela. Jimmy infatti, ha deciso di lasciare la casa di famiglia e dopo averne parlato con sua zia Micaela, quest'ultima propone al ragazzo di andare a vivere con lei.

In attesa di sapere la decisione del figli, i coniugi Cirillo sembrano non prenderla affatto bene la proposta di Micaela.