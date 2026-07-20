Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 20:50 su Rai 3 delineano una settimana dominata da tensioni familiari, scelte impulsive e fragili equilibri emotivi. Marina, accecata dalla gelosia, arriva a compiere un gesto che segnerà in modo irreversibile il rapporto con Greta e con Roberto. Ornella ritrova finalmente lucidità sui propri sentimenti, mentre Guido e Mariella vengono travolti dall’arrivo inatteso di Alfredo, coinvolto suo malgrado nei piani del barone Cotugno. Parallelamente, la serenità di Luca viene incrinata da una truffa telefonica, mentre Jimmy vive un momento di forte smarrimento che spinge Manuela e Niko ad attendere con ansia il verdetto dello psicologo.

Marina oltre il limite, Ornella ritrova se stessa e Cotugno trama nell’ombra

La gelosia di Marina esplode in modo incontrollato e la donna, esasperata dall’atteggiamento di Greta, si lascia andare a un gesto clamoroso che apre una frattura profonda con Roberto. Le conseguenze rischiano di essere più pesanti di quanto lei stessa avesse previsto, soprattutto ora che la vicinanza tra Roberto e Greta sembra aver superato un punto di non ritorno. Intanto Ornella, dopo un lungo periodo di incertezza, riconosce finalmente ciò che desidera davvero. Raffaele, felice di ritrovare un equilibrio con la moglie, le propone qualcosa che potrebbe segnare una nuova fase della loro vita. Sul fronte comico-drammatico, Guido e Mariella si ritrovano davanti Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno, ignari del piano che il barone sta orchestrando per avvicinarsi a Bice con la riluttante complicità del suo fidato servitore.

Jimmy in crisi, Luca sconvolto e Alberto tenta un riavvicinamento

La vacanza in Calabria mette Jimmy in una posizione sempre più fragile: Micaela lo sprona a socializzare con i coetanei, ma il ragazzo appare chiuso, apatico e privo di entusiasmo. Manuela e Niko attendono il responso dello psicologo, consapevoli che il malessere del nipote non può più essere ignorato. Un’iniziativa improvvisa del bambino getta Micaela nel panico, mentre a Napoli un incontro inatteso offre ad Alberto la possibilità di tentare un chiarimento con Gianluca. Luca, ancora scosso dalla truffa telefonica subita, attraversa un momento di forte sconforto. Una sorpresa alla Terrazza gli restituisce però un barlume di serenità, segnando una possibile ripartenza dopo giorni difficili.

Tuttavia, le anticipazioni della settimana di Un posto al sole, non chiariscono ancora nulla in merito a cosa succederà al dottor De Santis. Occorrerà pertanto la messa in onda degli episodi per scoprire quale notizia inaspettata o visita riceverà Luca.