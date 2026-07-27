Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 20:50 su Rai 3 preannunciano un ciclo di episodi in cui le certezze dei protagonisti iniziano a sgretolarsi sotto il peso di ciò che è stato nascosto troppo a lungo. L’atmosfera è quella di una Napoli estiva che non concede riparo: ogni gesto, ogni parola, ogni esitazione diventa il punto di partenza di una crepa destinata ad allargarsi. Rosa, intrappolata in una rete di bugie che pensava di poter gestire, si avvicina al momento in cui tutto sarà inevitabilmente esposto.

La sua verità, rimandata per paura e convenienza, comincia a premere con forza, minando i rapporti che ha cercato di proteggere. Clara, invece, si ritrova a fare i conti con una realtà che non aveva previsto: ciò che credeva stabile si rivela fragile, e ciò che sembrava lontano diventa improvvisamente concreto, costringendola a rivedere priorità e affetti. Parallelamente, le tensioni tra i personaggi si intrecciano con vacanze che dovrebbero portare leggerezza ma finiscono per amplificare insicurezze e gelosie. Le dinamiche sentimentali si complicano, le reazioni diventano più istintive, e vecchie fragilità tornano a galla proprio quando sembravano sopite. In questo clima sospeso, ogni scelta assume un peso maggiore, ogni silenzio diventa un indizio, ogni sguardo racconta ciò che nessuno ha il coraggio di dire.

Le bugie di Rosa e la verità che travolge Clara

La crescente ostinazione di Rosa nel tenere Manuel lontano da Eduardo diventa il segnale che mette in moto un’inquietudine lenta ma costante, una sensazione che giorno dopo giorno si fa più nitida. Clara, che all’inizio interpreta quei divieti come l’ennesima prudenza materna, finisce per cogliere sfumature che non riesce più a ignorare: c’è qualcosa che non torna, qualcosa che supera di gran lunga la semplice protezione di un figlio. Spinta da un istinto che non le dà tregua, Clara comincia a osservare, a collegare dettagli, a scavare nei silenzi. La verità che emerge è un colpo che le toglie il fiato: ciò che Rosa ha nascosto per mesi non è una piccola omissione, ma una ferita profonda, un tradimento capace di incrinare rapporti costruiti con fatica e sacrificio.

La Curcio si ritrova così a fronteggiare un dolore che non aveva previsto, un crollo emotivo che la costringe a rivedere tutto ciò che credeva stabile. Nel frattempo, il peggioramento delle condizioni di Luca getta un’ombra cupa su chi gli è vicino. Giulia tenta di mantenere un equilibrio che le sfugge di mano, mentre Rossella, tormentata dai sensi di colpa per la menzogna raccontata a Gianluca, vive il ritorno a Napoli come una prova di maturità e responsabilità. Anche Niko si trova davanti a un bivio: decidere se anticipare a Jimmy l’inizio della psicoterapia prevista per settembre, nonostante la serenità ritrovata dal bambino durante la vacanza.

Vacanze turbolente, gelosie e tensioni che esplodono a Palazzo Palladini

Il viaggio di Guido e Mariella, nato con l’idea di una parentesi serena, si trasforma ben presto in un percorso disseminato di tensioni. L’insofferenza di Bice rende ogni momento più pesante del precedente, e quando il barone Cotugno fa la sua comparsa, l’equilibrio già precario esplode definitivamente. La sua corte ostinata, ostentata senza alcuna discrezione, accende in Massaro una gelosia che cresce a vista d’occhio, fino a sfiorare il limite dell’impulsività. Guido tenta di riportare ordine, ma la situazione gli scivola dalle mani: il confronto tra i due uomini diventa inevitabile, un duello di orgoglio che promette conseguenze difficili da contenere, mentre Bice osserva tutto con una leggerezza che spiazza chi la conosce.

Intanto, Marina è costretta a fare i conti con l’ennesimo fallimento dei tentativi di Stefano di riconquistare Greta. La tensione con Roberto rimane sospesa, irrisolta, e la crescente vicinanza dell’uomo alla sua ex riapre ferite che Marina non riesce più a ignorare. Con l’arrivo dell’estate, Raffaele saluta i condomini di Palazzo Palladini, che come ogni anno si svuotano lentamente, lasciando dietro di sé un silenzio carico di ciò che non è stato detto: emozioni trattenute, verità rimandate, nodi che attendono solo il momento giusto per venire alla luce.