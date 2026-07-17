Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 20:50 su Rai 3 aprono una settimana dominata dall’inquietudine di Micaela, sempre più turbata dalla fragilità emotiva di Jimmy. La decisione di portarlo in Calabria, negli stessi luoghi dove si trovano Nunzio e Rossella, nasce dal bisogno di allontanarlo da una routine che sembra non aiutarlo più. Ma la vacanza non offrirà l’effetto sperato: l’apatia del ragazzo crescerà, fino a generare un gesto inatteso che spaventerà profondamente la madre. Intanto, a Napoli, Niko attende con ansia il responso dello psicologo sui questionari compilati, consapevole che da quelle valutazioni potrebbe dipendere il futuro equilibrio familiare.

Micaela tra paura e ostinazione, Jimmy sempre più chiuso

Il malessere di Jimmy, rimasto a lungo nascosto, esplode davanti agli occhi di Micaela con una forza che la coglie impreparata. La sorella di Manuela, convinta di poter recuperare il rapporto portando il figlio lontano da Napoli, si ritrova invece a fronteggiare un silenzio che diventa sempre più pesante. Il tentativo di spingerlo a frequentare coetanei locali fallisce rapidamente, e la sua apatia si trasforma in un comportamento che mette in allarme la madre, costringendola a fare i conti con la possibilità che la situazione sia più complessa di quanto immaginasse. A Napoli, Niko e Manuela vivono giorni di tensione crescente, sospesi tra la paura di perdere Jimmy e l’incertezza del giudizio dello psicologo, mentre Micaela continua a muoversi tra rabbia, senso di colpa e un bisogno disperato di trovare una soluzione.

In questo quadro emotivo, la Calabria diventa un luogo di passaggio più che di cura, un territorio dove il disagio del ragazzo emerge con maggiore chiarezza e dove Micaela comprende che non potrà affrontare tutto da sola.

Le tensioni a Napoli e il contrappunto calabrese

Mentre in Calabria si consuma la crisi di Jimmy, Napoli resta teatro di attese e inquietudini. Niko vive con crescente angoscia il silenzio dello psicologo, temendo che il responso possa confermare la necessità di un intervento più strutturato. Manuela, divisa tra la volontà di proteggere il ragazzo e la paura di perdere il suo ruolo nella sua vita, osserva con apprensione ogni mossa della sorella. Intanto, Nunzio e Rossella continuano la loro permanenza calabrese, ignari del fatto che la presenza di Micaela e Jimmy finirà per intrecciarsi con le loro giornate.

La serenità apparente del luogo si scontra con le tensioni che ognuno porta con sé, creando un mosaico di fragilità che si riflette nelle scelte dei protagonisti. Il ritorno a Napoli, quando arriverà, non sarà semplice: le risposte dello psicologo potrebbero aprire scenari inattesi e costringere tutti a ridefinire ruoli, responsabilità e priorità.