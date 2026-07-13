Nelle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 20 a venerdì 24 luglio alle 20:50 su Rai 3, la settimana si muove su più fronti, tra decisioni improvvise, rapporti che si incrinano e opportunità che rischiano di cambiare il futuro di alcuni protagonisti. Micaela prende una posizione destinata a sconvolgere gli equilibri familiari, mentre Nunzio e Rossella vivono giornate calabresi tutt’altro che serene. Intanto Marina e Roberto affrontano una nuova fase di tensione, e Ornella si ritrova davanti a un invito che potrebbe metterla in difficoltà.

Micaela pronta a stravolgere tutto, mentre Nunzio e Rossella affrontano una crisi inattesa

Informata da Jimmy delle intenzioni di Niko e Manuela, Micaela decide di intervenire con una scelta che potrebbe cambiare la vita di più persone. La sua volontà di avere Jimmy con sé apre una frattura profonda: Niko e Manuela temono che la donna stia facendo sul serio e vivono giorni di ansia crescente, mentre si avvicina l’appuntamento del bambino con lo psicologo. Le tensioni tra le due sorelle e la coppia non accennano a diminuire, rendendo ogni confronto più complicato. In Calabria, Nunzio e Rossella vivono una parentesi che avrebbe dovuto essere serena, ma un dettaglio scoperto per caso manda tutto all’aria.

Ferito e spiazzato, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio alla vigilia del suo intervento al congresso. La dottoressa, già divisa tra il viaggio e la proposta del dottor Marquez, si ritrova a gestire un conflitto che rischia di compromettere la sua concentrazione. Michele, da Napoli, spera che la figlia non lasci scivolare via l’opportunità di proseguire la specializzazione all’estero. Nel frattempo, Rosa tenta una mediazione difficile con Damiano: Manuel vuole vedere lo zio Eduardo e lei non sa più come arginare un desiderio che potrebbe riportare a galla vecchie ferite.

Marina e Roberto ai ferri corti, Ornella tentata da Vanni, mentre la Calabria si riempie di nuovi arrivi

La presenza di Greta continua a pesare su Marina, che vive ogni gesto di Roberto come una provocazione. Ferri, dal canto suo, non esita a lanciare una frecciata a Stefano Mori, alimentando una tensione che coinvolge anche Michele, costretto a subire le conseguenze dello scontro tra i due uomini. Marina, stanca della situazione, rivolge al marito una richiesta che somiglia a un ultimatum, decisa a non tollerare oltre la vicinanza tra lui e Greta. Ornella riceve un invito da Vanni e, sempre più sensibile al suo fascino, valuta l’idea di vederlo di nascosto da Raffaele. Una scelta che potrebbe aprire una crepa pericolosa nel suo matrimonio.

Le anticipazioni di Un posto al sole, intanto, non chiariscono ancora se la dottoressa Bruni cederà alla corte del suo collega di corso, o se fra i due il tutto rimarrà sul piano dell'amicizia. Intanto la Calabria si anima: Samuel, Micaela e Jimmy raggiungono Nunzio e Rossella, portando con sé nuove tensioni e nuove domande. Manuela, rimasta a Napoli, vive ore di apprensione per l’iniziativa della sorella, temendo che la situazione possa sfuggire di mano proprio nel momento più delicato.