Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto alle 20:50 su Rai 3 ampliano la frattura che ha investito la famiglia Palladini, trasformando una scoperta dolorosa in una crisi che coinvolge ogni relazione attorno a Gianluca. Il ragazzo non riesce a gestire l’impatto emotivo della verità su Alberto e Anna, si chiude in una difesa rigida e respinge qualsiasi tentativo di dialogo. Alberto prova a recuperare terreno, ma ogni mossa fallisce e ogni parola si infrange contro un muro che il figlio non vuole più abbassare.

Intorno a Gianluca si forma una rete di affetto che lo sostiene e lo protegge, mentre Anna decide di esporsi in prima persona, scegliendo di affrontarlo con un coraggio che nessuno si aspettava. Parallelamente, la tensione familiare si allarga, coinvolge Federico e mette Rossella davanti alle conseguenze delle sue omissioni, rendendo questa settimana una delle più dense e complesse della stagione.

Gianluca rifiuta Alberto e Anna tenta un confronto che può cambiare tutto

Gianluca vive giorni di chiusura totale. La verità che ha scoperto lo ha destabilizzato e lo ha costretto a rivedere ogni certezza legata alla sua famiglia. Alberto prova a spiegare, a ricostruire, a dare un senso alle sue scelte, ma il figlio non vuole ascoltare.

La distanza tra i due cresce, alimentata dalla delusione e dalla protezione degli amici che si stringono attorno al ragazzo. L’unica occasione che Alberto spera di cogliere per parlare con lui si rivela inutile. A sorpresa, sarà Anna a muoversi: la donna decide di presentarsi da Gianluca e di affrontarlo con sincerità, cercando di scalfire la corazza che lo tiene lontano da tutto e da tutti. Il suo gesto apre un varco inatteso, un momento che potrebbe ribaltare l’intera situazione.

Alberto deve parlare con Federico, mentre Rossella affronta il peso delle sue omissioni

La crisi con Gianluca non è l’unico fronte aperto per Alberto. Il padre deve spiegare a Federico perché il fratello non partirà con loro per le vacanze, una conversazione che mette in luce quanto la tensione familiare sia ormai evidente anche ai più piccoli.

La frattura non è più circoscritta: si allarga, si insinua nelle dinamiche quotidiane e costringe Alberto a confrontarsi con la responsabilità delle sue scelte. Intanto Rossella rientra a Napoli e viene travolta dal senso di colpa. Lei conosceva la verità da tempo, ma ha scelto di non dirla a Gianluca. Ora, osservando il dolore dell’amico, sente il peso di quella omissione e capisce che dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte. La sua posizione diventa sempre più scomoda, perché il silenzio che ha mantenuto rischia di compromettere un rapporto che per lei ha sempre avuto un valore profondo.