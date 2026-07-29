Un posto al sole prepara l’ultima manciata di episodi prima della pausa estiva con una settimana che ribalta certezze e incrina rapporti consolidati. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse alle 20:50 su Rai 3 da lunedì 3 a venerdì 7 agosto annunciano diverse storyline che appassioneranno i telespettatori della soap partenopea. L’atmosfera si fa tesa fin dal primo istante: la situazione di Niko precipita dopo una diagnosi che lo costringe a guardare in faccia paure che aveva cercato di ignorare, mentre l’intero condominio si stringe attorno a Raffaele, pronto a congedarsi da Palazzo Palladini in un momento che assume il valore di una chiusura simbolica della stagione.

Attorno a questi due snodi si muove un mosaico di scelte affrettate, reazioni incontrollate e verità che emergono con la forza di una frattura inevitabile. Le gelosie esplodono, le bugie perdono consistenza, gli equilibri sentimentali si inclinano fino a diventare irrecuperabili. È una settimana che non concede riparo ai protagonisti, costretti a fare i conti con ciò che hanno taciuto e con ciò che non possono più rimandare. Inoltre, ci sarà spazio anche per il triangolo sentimentale formato da Anna, Alberto e Gianluca, con un incontro inaspettato.

Niko e Jimmy tra diagnosi, verità e nuove fragilità

La settimana si apre con un equilibrio già incrinato: Alberto deve affrontare il momento che temeva, spiegare a Federico che il fratello non partirà più con loro.

Una verità che pesa, che scivola tra le pieghe di una famiglia già provata. Intanto Anna, stanca di attendere segnali che non arrivano, decide di rompere l’argine e presentarsi davanti a Gianluca. Vuole scalfire quel muro di silenzio che lui ha eretto per difendersi dal mondo, e che ora rischia di soffocarlo. Niko e Manuela, nel frattempo, portano ai familiari il responso dello psicologo su Jimmy. Una diagnosi che non lascia indifferente nessuno, ma che soprattutto travolge Niko, diviso tra il bisogno di proteggere suo figlio e la paura di appesantirlo proprio ora che il ragazzo sembra aver ritrovato un po’ di luce, un po’ di normalità, un po’ di voglia di vivere accanto ai suoi coetanei. Sul fronte Del Bue, la vacanza si trasforma in un campo di battaglia.

L’insofferenza di Bice rende ogni momento una miccia pronta a esplodere, e l’arrivo del barone Cotugno, deciso a corteggiarla con una sfacciataggine che sfiora la provocazione, accende la gelosia di Massaro. Guido tenta di spegnere l’incendio prima che diventi incontrollabile, ma la tensione cresce a ogni sguardo, a ogni parola fuori posto. Rossella e Nunzio si preparano al rientro nel capoluogo campano, mentre sullo sfondo si apre un nuovo capitolo della malattia di Luca. Un capitolo duro, che mette Giulia di fronte a un dolore che non concede tregua e che rischia di destabilizzare l’intero equilibrio familiare. È un ritorno segnato da fragilità, da scelte che pesano, da verità che non possono più essere rimandate.

Clara sconvolta dalle menzogne di Rosa e il saluto di Raffaele

La storia prende una piega ancora più tesa quando Manuel insiste nel voler rivedere Eduardo, mentre Rosa continua a opporsi con una fermezza che non è più spiegabile come semplice prudenza. Quel rifiuto, ripetuto e sempre più nervoso, diventa per Clara un segnale impossibile da ignorare. E quando la verità finalmente emerge, lo fa senza alcuna delicatezza: ciò che Rosa ha nascosto su Eduardo non è un dettaglio marginale, ma una ferita che ribalta ogni equilibrio e costringe Clara a fare i conti con un tradimento che pesa più di qualsiasi parola non detta. Intanto, tra Diego e Ida le tensioni tornano a incendiarsi. Giulia prova a riportare la calma, ma ogni tentativo si infrange contro un malessere che riaffiora con la stessa forza di sempre, pronto a trasformare ogni confronto in un terreno instabile.

Sul versante più leggero, Bice si gode l’attenzione dei suoi due pretendenti proprio alla vigilia del duello che tutti aspettano: Massaro contro il barone Cotugno, una sfida che promette scintille e che Guido tenta inutilmente di disinnescare. Sul fronte Ferri, Marina deve accettare l’evidenza: i tentativi di Stefano di riconquistare Greta sono falliti, e la tensione con Roberto cresce di giorno in giorno. Lui sembra di nuovo attratto dalla sua ex, e questo riaccende vecchie inquietudini che Marina non riesce più a tenere a bada. È un clima saturo di scelte difficili, di verità che emergono senza possibilità di essere respinte, di rapporti che si deformano sotto il peso di ciò che non può più restare nascosto.

A chiudere la settimana — e l’intero arco narrativo prima della pausa estiva — arriva il momento emozionante e consueto: come ogni anno, Raffaele saluta gli abitanti di Palazzo Palladini. Il condominio di Posillipo si svuota lentamente, come accade sempre prima di Ferragosto, lasciando dietro di sé un silenzio sospeso, un vuoto che sa di attesa e di storie pronte a riaccendersi quando l’estate avrà fatto il suo corso.