Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 3 al 7 agosto annunciano una settimana ricca di emozioni e colpi di scena. Al centro della trama ci saranno Rosa, che verrà ormai messa alle strette dopo aver nascosto la verità su Eduardo, e Luca, le cui condizioni di salute subiranno un nuovo e preoccupante peggioramento. Spazio anche al ritorno di Rossella e Nunzio, alle tensioni tra Diego e Ida e al singolare duello che vedrà protagonisti Massaro e il barone Cotugno.

Rossella e Nunzio tornano a Napoli, Luca affronta un momento drammatico

La settimana si aprirà con il ritorno di Rossella e Nunzio a Napoli, pronti a riprendere in mano le rispettive vite dopo un periodo lontano dalla città. Per Rossella, però, non sarà un rientro sereno: la ragazza continuerà a sentirsi profondamente in colpa per aver mentito a Gianluca, un peso che influenzerà il suo stato d'animo.

Nel frattempo, Luca dovrà affrontare un nuovo e doloroso capitolo della sua malattia. Il peggioramento delle sue condizioni metterà in forte apprensione tutti i suoi cari, mentre Giulia si troverà a vivere momenti di grande sofferenza, cercando di sostenerlo senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia.

Anna prova ad aiutare Gianluca, Alberto deve parlare con Federico

Tra le storyline della settimana ci sarà anche quella di Anna, che tenterà di abbattere il muro costruito da Gianluca. Con un confronto sincero e a cuore aperto proverà ad avvicinarsi a lui, nella speranza di riuscire a fargli superare la sua chiusura emotiva.

Situazione delicata anche per Alberto, chiamato a spiegare al piccolo Federico perché il fratello non partirà con loro per le vacanze estive. Un dialogo difficile, destinato a mettere in evidenza tutta la sensibilità del bambino.

Manuel insiste per vedere Eduardo, Clara inizia a sospettare di Rosa

Uno dei filoni principali riguarderà Manuel, deciso a trascorrere del tempo con lo zio Eduardo e con la sua famiglia.

L'insistenza del bambino finirà però per insospettire Clara, che noterà l'atteggiamento evasivo di Rosa.

La donna inizierà infatti a convincersi che dietro il rifiuto di accontentare Manuel si nasconda qualcosa di molto più serio di una semplice scusa. I suoi dubbi cresceranno giorno dopo giorno, fino a spingerla a cercare risposte.

Rosa smascherata: Clara scopre la verità su Eduardo

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il momento della verità arriverà nelle puntate finali della settimana. Dopo aver compreso che Rosa le ha nascosto qualcosa su Eduardo, Clara deciderà di andare fino in fondo alla vicenda.

Quando riuscirà a trovare conferma ai propri sospetti, il suo mondo crollerà improvvisamente.

La donna dovrà infatti fare i conti con il tradimento di Eduardo, ma anche con il comportamento di Rosa, che ha scelto di tacere una verità tanto dolorosa.

La scoperta provocherà una profonda frattura tra le due donne: Clara non riuscirà ad accettare il silenzio della sua amica e sarà travolta dalla rabbia e dall'amarezza per essere stata tenuta all'oscuro di quanto stava accadendo.

Luca si aggrava, Giulia vive giorni di grande preoccupazione

Parallelamente, la salute di Luca continuerà a peggiorare. L'aggravarsi della malattia metterà a dura prova soprattutto Giulia, sempre più provata dal dolore e dall'impotenza di fronte alle difficoltà dell'uomo.

I prossimi episodi mostreranno quanto questa situazione finirà per coinvolgere emotivamente anche le persone più vicine a Luca, in una storyline destinata a diventare sempre più intensa.

Niko riflette sul futuro di Manuel, tensioni tra Diego e Ida

Sul fronte familiare, Niko sarà felice di sapere che Manuel si è divertito durante la vacanza, ma dovrà affrontare una decisione tutt'altro che semplice: capire se sia arrivato il momento di parlare al figlio del percorso di psicoterapia che inizierà a settembre.

Nel frattempo, nonostante il tentativo di Giulia di riportare il sereno, riemergeranno le tensioni tra Diego e Ida, segno che i contrasti tra i due sono tutt'altro che superati.