Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 luglio, la vacanza in Calabria di Nunzio e Rossella si trasformerà in un banco di prova per la coppia, con una proposta professionale pronta a rimettere tutto in discussione. Attorno a loro si muoveranno la battaglia di Micaela per Jimmy, i tentativi di Alberto di riavvicinarsi a Gianluca e la tensione crescente in casa Ferri.

Rossella davanti alla scelta tra Nunzio e la carriera

Nelle prossime puntate di Upas, Nunzio e Rossella si recheranno in Calabria, per far combaciare il congresso di Rossella con un momento di vacanza.

Lontano da Napoli, quello che doveva essere un soggiorno tranquillo si trasformerà però in tutt'altro.

Mentre Nunzio si godrà la Calabria senza troppi pensieri, Rossella riceverà un'offerta per lavorare fuori dall'Italia. Michele, da parte sua, spererà che la figlia non si lasci sfuggire la possibilità di proseguire la specializzazione all'estero, mentre lo chef, inizialmente, sarà ignaro di tutto.

Nunzio scopre tutto e scoppia lo scontro con Rossella

Sarà per caso che Cammarota verrà a sapere come stanno davvero le cose, e la reazione sarà durissima. Tra i due esploderà un confronto acceso, che finirà per caricare Rossella di ulteriore ansia proprio nelle ore precedenti al suo intervento al congresso.

Solo dopo aver assistito al convegno, Nunzio tornerà sull'argomento e riaprirà il discorso sulla proposta del dottor Marquez. Difficile dire se basterà a ricucire lo strappo, perché una scelta del genere non si chiude con una discussione.

Il resto delle trame di Upas:Jimmy conteso da Niko e Micaela, Marina dà un ultimatum a Roberto

Dopo aver saputo da Jimmy quali sono le intenzioni di Niko e Manuela, Micaela deciderà di tenere il bambino con sé mandando in crisi la coppia. Con l'appuntamento dallo psicologo ormai vicino, il clima si farà sempre più pesante, e al rientro dalla visita anche Micaela dovrà misurarsi con le proprie fragilità. In seguito, Samuel, Micaela e Jimmy raggiungeranno Nunzio e Rossella in Calabria, con Manuela che sarà sempre più preoccupata per l'iniziativa della sorella.

Alberto non rinuncerà all'idea di riavvicinarsi a Gianluca, anche se per ora l'obiettivo sembrerà fuori portata. Nel frattempo Anna avrà un incontro chiarificatore con sua madre.

Dinanzi alla crisi tra Sergio e Bice, Cotugno deciderà di farsi nuovamente avanti con la donna.

Rosa parlerà con Damiano per permettere a Manuel di rivedere suo zio Eduardo.

Marina ormai esasperata per la presenza di Greta nella vita di Roberto, rivolgerà al marito una richiesta che assomiglierà a un ultimatum. Nel frattempo Ferri provocherà apertamente Stefano Mori, mentre Michele pagherà le conseguenze dello scontro

Ornella riceverà un invito da Vanni e potrebbe scegliere di incontrarlo senza dire nulla a Raffaele.