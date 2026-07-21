Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 31 luglio, la tensione a casa Ferri arriverà al punto di rottura, con Marina sempre più convinta che tra suo marito e Greta ci sia qualcosa che va ben oltre la gestione di Cristina. Un incontro nel cortile di Palazzo Palladini finirà per superare ogni limite, aprendo una frattura difficile da ricucire.

Marina impone a Roberto di allontanarsi da Greta

La richiesta della Giordano sarà netta: nessun contatto con la Fournier che non riguardi strettamente la figlia. Roberto non la prenderà bene e liquiderà tutto come una fissazione della moglie, un pericolo che secondo lui esisterebbe solo nella sua immaginazione.

Marina però non arretrerà di un passo e metterà sul piatto il matrimonio stesso. Lo scontro non resterà confinato tra le mura di casa, perché anche ai Cantieri i due si troveranno su fronti opposti: lei spingerà per puntare sugli yacht elettrici, lui si opporrà senza mezzi termini.

Aggressione nel cortile di Palazzo Palladini: Marina perde il controllo

Ansia e sospetti finiranno per portare la Giordano a un gesto di cui si pentirà. Dopo aver accompagnato Cristina dal padre, Greta verrà affrontata da Marina proprio nel cortile del palazzo.

Prima le parole, con l'accusa di stare troppo vicina a Roberto, poi le mani. Ferri assisterà alla scena da una finestra e scenderà a dividerle, ma il suo primo pensiero andrà a Greta.

Solo dopo si rivolgerà alla moglie, per dirle quanto in basso sia caduta.

Upas, Marina rischia di aver realizzato da sola le sue paure

Difficile stabilire quanto quei sospetti fossero fondati. Sta di fatto che, a forza di inseguire un tradimento, Marina rischia di averlo costruito con le proprie mani, spingendo il marito verso Greta. Sarà proprio la Fournier, davanti a una vicinanza diventata troppo evidente, a fare un passo indietro, ma con scarsi risultati.

Ma qui una parte di responsabilità pesa anche su Roberto, che avrebbe potuto ascoltare sua moglie e rassicurarla, e ha scelto invece la strada del fastidio e delle accuse. Ora la frattura tra i due sarà profonda, e le conseguenze potrebbero andare ben oltre quello che Marina aveva messo in conto.