Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 31 luglio, la guerra silenziosa che Marina sta portando avanti contro Greta prenderà una piega del tutto inaspettata. Il piano studiato insieme a Stefano Mori non produrrà i risultati sperati e la Giordano finirà per favorire la realizzazione di quello che più temeva. Nel frattempo, Michele si ritroverà coinvolto suo malgrado nello scontro tra Ferri e il proprietario della radio concorrente.

Il piano di Marina fallisce: Greta resta a Napoli

L’accordo stretto con Stefano Mori aveva un obiettivo preciso: allontanare Greta una volta per tutte.

Le cose, però, non andranno come previsto. La Fournier continuerà a entrare nella vita dei Ferri con una frequenza sempre più difficile da sopportare per Marina, presentandosi ogni volta con un motivo diverso.

Il fastidio della Giordano crescerà giorno dopo giorno, fino a trasformarsi in qualcosa di molto più complicato da controllare. Esasperata, Marina deciderà quindi di affrontare Roberto e gli chiederà di prendere una posizione chiara. La sua sarà una richiesta decisa, quasi un ultimatum, ma nemmeno questo riuscirà a risolvere la situazione.

Marina perde il controllo e commette un grave errore

Durante l’ultima settimana di luglio, la tensione raggiungerà il punto di rottura. Marina non sarà più in grado di nascondere la propria gelosia e si lascerà andare a un gesto eclatante contro Greta, agendo d’impulso e spinta dall’esasperazione.

Non viene chiarito cosa farà Marina ma le conseguenze sono palesi saranno molto diverse da quelle immaginate.

Uscendo allo scoperto in modo così plateale, la Giordano rischierà di passare dalla parte del torto. Roberto avrà così un motivo per difendersi, mentre Greta finirà per assumere il ruolo della vittima. Un vero e proprio autogol, commesso proprio nel momento meno opportuno.

Roberto e Greta sempre più vicini, Michele coinvolto nello scontro con Mori

Da quell’episodio nascerà esattamente ciò che Marina temeva. Tra Roberto e Greta si creerà una complicità sempre più pericolosa, alimentata proprio dall’errore commesso dalla Giordano.

La Fournier, tuttavia, sembrerà accorgersi del rischio e proverà a prendere le distanze da Ferri.

Resta da capire se il suo tentativo arriverà in tempo oppure se, ormai, il terreno per un ulteriore avvicinamento sarà già stato preparato.

Nel frattempo, Michele subirà le conseguenze della rivalità tra Roberto Ferri e Stefano Mori. Il giornalista finirà così per pagare il prezzo di una guerra che non ha scelto e sulla quale non ha alcun controllo.