Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 31 luglio, un raggiro telefonico ai danni di Luca riaprirà vecchie paure. Nel frattempo Marina arriverà allo scontro aperto con Greta, Ornella metterà a fuoco cosa vuole davvero mentre la vacanza in Calabria continuerà a pesare sempre di più sull’umore di Jimmy.

Un posto al sole, Luca vittima di una truffa telefonica

Il periodo di serenità vissuto da Luca si interromperà bruscamente. Una telefonata ingannevole riuscirà a trarlo in trappola e le conseguenze del raggiro non si esauriranno in poco tempo.

Al contrario, rischieranno di lasciare un segno profondo. Il danno più grave, però, non sarà quello economico.

Quando si renderà conto di ciò che è successo, De Santis cadrà in un profondo sconforto. Quell’episodio, infatti, farà riaffiorare paure e fragilità che credeva di essersi lasciato alle spalle.

Torna la paura della malattia

L’aspetto più interessante sarà il modo in cui Luca interpreterà ciò che gli è accaduto. Difficile immaginare che un uomo lucido come lui riesca a liquidare tutto come un semplice caso di sfortuna. Chiunque potrebbe cadere in una truffa simile, ma per Luca quell’errore rischierà di assumere un significato molto più profondo: potrebbe diventare il segnale che la malattia sta tornando a farsi sentire.

Il suo sconforto potrebbe nascere proprio da questo timore, dal sospetto di non potersi più fidare fino in fondo di se stesso. A risollevarlo sarà però qualcosa di inatteso alla Terrazza, capace di restituirgli il sorriso, almeno per un po’.

Un posto al sole, le altre trame: Marina contro Greta, Jimmy sempre più chiuso

Alberto sarà felice del riavvicinamento tra Anna e sua madre ma continuerà a preoccuparsi per Gianluca. Un incontro del tutto casuale gli offrirà però l’occasione di provare a chiarire con il figlio.

Tra Marina e Roberto lo scontro raggiungerà il punto più alto. La gelosia per Greta spingerà la Giordano a compiere un gesto clamoroso contro la rivale, provocando una frattura profonda nel rapporto con il marito.

In seguito, il legame sempre più stretto tra Roberto e Greta porterà quest’ultima a ritrarsi, ma a quel punto la situazione potrebbe essere ormai sfuggita di mano a tutti.

Ornella capirà finalmente che cosa desidera davvero e Raffaele, felice di averla ritrovata, le farà una proposta davvero allettante.

Guido e Mariella riceveranno la visita inaspettata di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno. I due resteranno però all’oscuro del piano che il barone sta preparando con l’aiuto, piuttosto riluttante, del suo fedele collaboratore. Il suo obiettivo sembrerà sempre più chiaro: conquistare Bice.

Diego scoprirà che Silvia sta cercando di proteggere la relazione con Ida e deciderà di darle una mano, coinvolgendo anche Giulia.

In Calabria, Micaela incoraggerà Jimmy a frequentare altri ragazzi della sua età. Una scelta che, però, rischierà di compromettere ulteriormente il suo fragile equilibrio. Manuela, sempre più preoccupata per il nipote, attenderà insieme a Niko il parere dello psicologo, mentre il ragazzo, lontano da casa con la madre, apparirà ogni giorno più chiuso e svogliato.