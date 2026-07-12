Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda prossimamente su Rai 3, riportano al centro della scena tre linee narrative destinate a creare nuove tensioni a Palazzo Palladini. Ornella, dopo l’incontro casuale con Viola e Vanni al Caffè Vulcano, tenta di minimizzare l’accaduto, ma il messaggio dell’uomo riapre una crepa che credeva chiusa. Marina, invece, si ritrova nuovamente Greta tra i piedi nonostante l’accordo con Stefano Mori, e la pazienza della signora Ferri sembra arrivata al limite. Rosa, infine, deve gestire la crescente insistenza di Manuel, deciso a rivedere lo zio Eduardo, mentre Damiano continua a mostrarsi rigido e poco collaborativo.

Ornella tentenna con Vanni, mentre Marina arriva a un aut aut con Roberto

L’incontro al Vulcano tra Ornella, Viola e Vanni è solo la scintilla di un turbamento più profondo. La dottoressa prova a sminuire la questione davanti alla figlia, ma il messaggio di Vanni la coglie in un momento fragile e la spinge a un nuovo tentennamento. Le anticipazioni di Un posto al sole indicano che Ornella potrebbe addirittura decidere di rivederlo di nascosto, evitando di parlarne con Raffaele per non riaprire un conflitto che teme di non saper gestire. Parallelamente, Marina si ritrova ancora Greta sulla sua strada, nonostante l’accordo stretto con Mori per tenerla lontana. La presenza della Fournier diventa insostenibile e l'imprenditrice, esasperata, si rivolge a Roberto con una richiesta che somiglia più a un ultimatum che a una semplice domanda.

La tensione tra i due rischia di trasformarsi in una frattura difficile da ricomporre, soprattutto ora che la situazione professionale e familiare è già carica di pressioni.

Rosa non riesce a fermare Manuel, Damiano resta rigido e la verità su Eduardo incombe

Nel frattempo, Rosa vive giorni complicati: Manuel, ignaro della verità su Eduardo, insiste per rivedere lo zio e non accetta alcuna spiegazione. La Picariello, sempre più in difficoltà, si rivolge nuovamente a Damiano nella speranza che l’uomo cambi atteggiamento e la aiuti a gestire il figlio. Ma Damiano resta rigido, prigioniero delle sue paure e dei suoi limiti, e Rosa teme che la situazione possa sfuggire di mano. Il desiderio di Manuel di riabbracciare Eduardo diventa così il punto di pressione che potrebbe far emergere ciò che Rosa ha cercato di proteggere per mesi. Le prossime puntate promettono un crescendo emotivo che metterà alla prova tutti i protagonisti coinvolti, aprendo scenari che potrebbero cambiare gli equilibri della famiglia Picariello.