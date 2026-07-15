Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 31 luglio, Gianluca si trasferirà da Giulia e Luca, mentre Alberto farà tutto il possibile per riconquistare la fiducia del figlio. Per l’avvocato Palladini si tratterà di una missione quasi impossibile, ma il destino potrebbe concedergli un’ultima occasione.

Sullo sfondo, la crisi tra Rossella e Nunzio e l’arrivo di Gianluca alla Terrazza contribuiranno a rendere la situazione ancora più tesa.

Gianluca sull’orlo della ricaduta: Giulia e Luca in suo soccorso

La verità su suo padre e su Anna ha lasciato Gianluca profondamente scosso, tanto da spingerlo nuovamente verso l’alcol nel tentativo di soffocare il dolore.

Questa volta, però, il ragazzo non sarà solo: al suo fianco ci saranno Giulia e Luca, pronti a sostenerlo nel momento più delicato.

I due gli offriranno ospitalità alla Terrazza, cercando di garantirgli un ambiente sereno nel quale ritrovare un po’ di equilibrio. Saranno sempre loro, inoltre, a tentare di contenere l’irruenza di Alberto, invitandolo a rispettare i tempi del figlio e a non forzare un confronto per il quale Gianluca potrebbe non essere ancora pronto. Il loro consiglio, tuttavia, si scontrerà con l’urgenza di Palladini, sempre più deciso a spiegarsi con il ragazzo e a tentare di ricostruire il loro rapporto.

Un posto al sole, il difficile perdono di Gianluca

Ricucire il rapporto con Gianluca rappresenterà l’ostacolo più difficile per Alberto.

Palladini continuerà a inseguire un riavvicinamento che, almeno in un primo momento, apparirà quasi irraggiungibile. Ogni tentativo dell’avvocato si infrangerà contro il muro alzato dal figlio, che non sembrerà disposto a concedergli alcuna possibilità. Il rifiuto di Gianluca diventerà per Alberto una fonte costante di angoscia, lasciandolo impotente di fronte a una situazione che non saprà come ribaltare.

Verso la fine del mese, però, qualcosa potrebbe finalmente cambiare. Per padre e figlio si presenterà l’occasione di avere un primo, fragile chiarimento. Resterà da capire se Gianluca sarà disposto a coglierla e ad ascoltare le ragioni di Alberto.

Upas, la convivenza con Rossella e la crisi con Nunzio

Trasferirsi alla Terrazza significherà per Gianluca condividere gli spazi con Rossella e Nunzio, una situazione tutt’altro che semplice da gestire.

Gianluca e Rossella, un tempo legati sentimentalmente, si sono riavvicinati negli ultimi tempi, pur continuando a ribadire che tra loro esiste soltanto un’amicizia. Vivere sotto lo stesso tetto, però, potrebbe riportare a galla vecchi sentimenti ed equilibri mai del tutto risolti.

A complicare ulteriormente il quadro ci sarà la crisi tra Rossella e Nunzio, sempre più distanti a causa di un importante bivio professionale. Rossella dovrà infatti decidere se accettare un’offerta di lavoro all’estero, una scelta che potrebbe rimettere in discussione il loro futuro insieme e incrinare ancora di più un rapporto già fragile.