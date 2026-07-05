Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 6 al 10 luglio, Alberto incontrerà Anna e la convincerà ad affrontare insieme i problemi del passato. Inoltre Diego si renderà protagonista di una reazione di gelosia verso Lorenza e Fausto.

Rosa, invece, nasconderà a Clara la verità sul marito Eduardo, mentre Cristina deciderà di tornare a vivere con Greta e Ferri farà preparare una cena speciale per lei.

Ferri infuriato appena legge una intervista di Mori su Radio Ciclone

Damiano rifletterà se aiutare Eduardo, oppure lasciarlo al suo destino. Il poliziotto ripenserà alla sua storica amicizia con Sabbiese e deciderà di rimanere al suo fianco, anche se sarà consapevole che Grillo potrebbe fargliela pagare in qualsiasi momento.

La decisione di Renda potrebbe rivelarsi però inutile, in quanto qualcuno si avvicinerà alla verità in merito alla rapina a casa Ferri.

Nel frattempo Jimmy continuerà ad avere un comportamento apatico che preoccuperà molto sia Niko che Manuela. Filippo e Serena interverranno e Cirillo farà una scelta che potrebbe cambiare lo stato delle cose. In tutto questo, Cristina sarà pronta a comunicare al padre che tornerà a vivere con Greta e Ferri, dopo averle dato un abbraccio affettuoso, chiederà a Silvana di preparare una cena speciale. La serenità di Roberto però terminerà, non appena leggerà una intervista di Mori su Radio Ciclone.

Gianluca è ignaro che il padre ha incontrato Anna

Alberto raggiungerà Anna e la esorterà ad affrontare insieme i problemi del passato.

Intanto Gianluca sarà all'oscuro di quanto fatto dal padre e si godrà la serata in compagnia di Rossella e Nunzio. Inoltre Bice e Massaro si rivolgeranno al sessuologo Del Toro per risolvere i loro problemi e questo porterà Mariella a fare un sogno particolare.

Nel frattempo Diego avrà una reazione di gelosia verso Lorenza e Silvia interverrà per aiutarlo. Raffaele, invece, convincerà il figlio ad allontanarsi dalla cameriera. In tutto questo, Rosa sarà dispiaciuta poiché dovrà nascondere a Clara quello che ha fatto Eduardo.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Roberto non ha gradito che la speaker Mancini è passata con la concorrenza. Inoltre Rosa ha appreso da Damiano che Eduardo ha preso parte ad alcuni furti in casa e si è confrontato con lui.

Jimmy, invece, ha avuto un buon voto all'esame, ma questo non è bastato per essere felice. Ida ha cercato di riavvicinarsi a Diego, anche se lui ha continuato a pensare a Lorenza.