Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 6 al 10 luglio, Diego geloso di Lorenza darà di matto davanti a tutti e solo Silvia riuscirà a placare il suo animo. Rosa continuerà a mentire a Clara e si sentirà in colpa. Alberto riuscirà a raggiungere Anna. Bice e suo marito si recheranno da un professionista per risolvere i loro problemi di coppia.

Le bugie di Rosa

Damiano continuerà ad essere combattuto sul da farsi con Eduardo. Il poliziotto riprenderà a tutti i momenti passati con il suo amico d'infanzia e inizierà a pensare a come arginare Grillo.

Intanto Rosa farà molta fatica a tenere fede alla promessa fatta a Damiano di fronte alle incalzanti domande di Clara. Nemmeno per Eduardo le cose andranno meglio. L'uomo infatti farà fatica a rigare dritto mentre sua sorella sarà ad un passo da rivelare tutto a sua moglie. Cristina a sorpresa deciderà di voler tornare dalla madre e pur temendo la reazione di suo padre, deciderà di comunicarglielo. Al contempo i problemi per Ferri aumenteranno. Infatti arriverà un nuovo grattacapo direttamente dalle mosse Strategiche di Mori nella sua nuova radio. La nuova direzione porterà scompiglio in casa Ferri e provocherà ancora una volta la gelosia di Marina.

La gelosia di Diego

Diego accecato dalla gelosia nei confronti della sua collega argentina, avrà una reazione impulsiva che lascerà tutti sbalorditi.

Silvia verrà informata della sfuriata di Diego ai danni di Fausto e Lorenza e deciderà di intervenire. La donna offrirà il suo aiuto al giovane Giordano e lo solleverà dai suoi tormenti interiori. Nonostante l'intervento di Silvia però, Raffaele informato dei fatti, consiglierà a suo figlio di allontanarsi per un poy da Lorenza.

Alberto intanto cercherà di accorciare le distanze con Anna e alle fine riuscirà a farsi dire dove si trova seppur controvoglia. L'uomo la raggiungerà e riuscirà a fargli abbassare le difese. Al contempo Gianluca ignaro di quanto stia accadendo tra suo padre e la sua ex, trascorrerà una piacevole serata con Nunzio e Rossella.

Guido e Mariella infine decideranno di trascorrere una serata con Bice e Massaro per aiutarli a risolvere il loro problema di coppia.

Gli proporranno di incontrare un professionista, ma la faccenda avrà delle ripercussioni anche su Mariella. La donna infatti farà dei sogni strani pensando al sessuologo che dovrà vedere i suoi compagni proprio mentre la coppia attenderà l'arrivo di Del Toro.