Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 13 al 17 luglio, Alberto ed Anna decideranno di raccontare a Gianluca la verità. Il ragazzo però ha già capito tutto da solo e sia Rossella che Nunzio gli staranno vicino.

Ornella, invece, negherà a Viola di amare Vanni, ma un messaggio dell'uomo la metterà in crisi, mentre Grillo si scaglierà contro il PM ed aggraverà la posizione di Eduardo.

Manuel chiede di vedere lo zio Eduardo

La procura interrogherà Raffaele, Eduardo e Stella, ma dopo le deposizioni Grillo scaglierà la sua ira contro il PM. L'atteggiamento del poliziotto rischierà di mettere lui in difficoltà, ma di aggravare anche la precaria situazione di Sabbiese.

Intanto Stella comprenderà di avere perso Eduardo e non reggerà più emotivamente. Rosa, invece, dovrà fronteggiare le richieste di Manuel, il quale chiederà di vedere lo zio.

Nel frattempo Alberto ed Anna ritorneranno a Napoli, desiderosi entrambi di raccontare la verità a Gianluca. Le cose però non andranno come da loro ipotizzato. In tutto questo, Massaro si renderà conto che non è buona idea seguire i suggerimenti del sessuologo, mentre Bice inizierà a mettere in discussione quanto fatto fino ad ora.

Gianluca ha capito la relazione di Anna ed Alberto

Niko e Manuela spereranno di poter convincere Jimmy a parlare con uno psicologo, ma il ragazzo prenderà una decisione che complicherà ogni cosa.

Intanto Roberto assumerà in radio un nuovo giornalista, ma lo farà senza consultare Michele. Quest'ultimo però dovrà sottostare ad un'altra scelta presa da Ferri in totale autonomia.

Nel frattempo Anna ed Alberto chiederanno a Giulia e Luca di aiutarli a raccontare a Gianluca la verità, ma il ragazzo ha già capito tutto. Rossella e Nunzio dovranno mancare qualche giorno per un convegno in Calabria della dottoressa, ma non faranno mancare la loro vicinanza a Gianluca. In tutto questo, Palladini senior seguirà il consiglio di Giulia di rispettare i tempi del figlio, mentre Ornella negherà a Viola di provare dei sentimenti per Vanni. Un messaggio inviato dall'uomo però le farà cadere ogni certezza.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Diego si è reso protagonista di una scenata di gelosia verso Lorenza al Caffè Vulcano. Silvia e Raffaele sono intervenuti e hanno esortato l'uomo ad allontanarsi dalla cameriera.

Niko e Manuela, invece, hanno reagito di fronte al comportamento apatico di Jimmy, mentre Cristina ha scelto di tornare a vivere con la madre.