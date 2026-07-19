Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 20 al 24 luglio, Micaela vorrà andare a vivere insieme a Jimmy, ma Manuela sarà preoccupata dal comportamento della sorella. Inoltre Nunzio scoprirà che Rossella potrebbe andare all'estero e scaglierà la sua ira contro di lei.

Alberto, invece, vorrà riappacificarsi con Gianluca, mentre Manuel chiederà di voler vedere lo zio Eduardo.

Cotugno spera di poter riconquistare Bice

Micaela si infurierà non appena verrà a conoscenza del proposito di Niko e Manuela di far consultare Jimmy da uno psicologo. La giovane Cirillo proporrà di vivere insieme al bambino, ma sia Niko che Manuela confideranno che si tratti di una provocazione.

Intanto Sergio e Bice non avranno ancora superato i loro problemi e questa sarà un'ottima notizia per Cotugno, il quale spererà di poter riconquistare la sua amata.

Nel frattempo Alberto vorrà riappacificarsi con suo figlio Gianluca anche sarà impossibile. Anna, invece, si confronterà con la madre e ci saranno dei risvolti inaspettati. In tutto questo, Nunzio si godrà le vacanze in Calabria, mentre Rossella dovrà decidere se accettare o meno una importante opportunità lavorativa all'estero.

Ornella non rimane indifferente di fronte al fascino di Vanni

Nunzio scoprirà che Rossella potrebbe trasferirsi all'estero e scaglierà la sua ira verso di lei. Dopo l'intervento al congresso, i due avranno modo di parlare della proposta fatta dal dottor Marquez alla giovane Graziani.

Intanto Jimmy tornerà dall'incontro con lo psicologo ed insieme a Samuel e Micaela andranno in Calabria da Rossella e Nunzio. Manuela però non gradirà l'iniziativa della sorella.

Nel frattempo Vanni manderà un invito ad Ornella e la donna comprenderà di non essere insensibile di fronte al suo fascino. In tutto questo, Manuel vorrà vedere suo zio Eduardo e Rosa esorterà Damiano a trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Marina, invece, sarà ancora gelosa di Greta ed imporrà una specie di ultimatum a Roberto, il quale continuerà la guerra con Stefano Mori.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Roberto ha assunto un nuovo giornalista strappandolo alla concorrenza di radio Marechiaro, ma senza consultare Michele.

Inoltre Alberto ed Anna hanno deciso di confessare la loro storia d'amore a Gianluca, il quale però ha già scoperto tutto da solo.

Niko, invece, ha fissato un incontro dallo psicologo a Jimmy, che però non si è mostrato convinto di andarci.